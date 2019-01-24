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頒榮譽縣民證 楊鎮浯：金門力量延伸

2019-01-24 19:00中央社 金門縣24日電

金門縣長楊鎮浯今天頒贈前烈嶼守備大隊大隊長胡雅中榮譽縣民證時表示，榮譽縣民從此就跟金門分不開，而且曾是金門的一分子，今後無論在任何崗位都是金門力量的延伸。

胡雅中2016年9月擔任烈嶼守備大隊大隊長。烈嶼鄉公所秘書方小萍說，胡雅中上任不久，適逢颱風莫蘭蒂來襲，對於鄉公所任何災防整備會議無不參與，每天派遣兵力協助災後環境復原，充分展現外島「同島一命，軍民一心」精神；之後他對於地方各項事務推展協助更是不遺餘力，獲得廣大鄉親的一致好評，因此鄉公所向縣府推薦頒贈榮譽縣民證。

楊鎮浯感謝胡雅中對金門的貢獻，楊鎮浯說，成為榮譽縣民從此就跟金門分不開，而且曾是金門的一分子，今後無論在任何崗位都是金門力量的延伸。

楊鎮浯提到，早期金門民眾在軍管時期，就醫、就學、就業和土地財產等各方面受到限制，理論上應該是「最討厭軍隊」，但是金門民眾卻是中華民國最尊重國軍的人，在金門地區，軍民關係特別融洽。

他研判，就是因為在特殊的時空環境裡，金門地區民眾反而見證到國軍捍衛國家，為國家所做的犧牲和付出，更能夠理解部隊的處境，這是金門鄉親可愛與可佩之處。

楊鎮浯說，他願意從金門縣政府做起，尊重軍人和執法人員。他說，唯有執法人員和國軍受到尊重，國家才有尊嚴，祝福國軍得到越來越多的尊重。

胡雅中表示，很高興「今天開始就是金門人了」，這段時間他難以忘懷金門的風土心情，令人回味無窮。現已調到嘉義擔任陸軍步兵第257旅副旅長的他說，以後會盡量找時間舊地重遊。

金門楊鎮浯國軍
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