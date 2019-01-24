環團要求對空汙出重拳 潘孟安給「大紅包」

2019-01-24 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



南部反空汙大聯盟今天下午到屏東縣政府拜訪屏東縣長潘孟安，呼籲南部縣市長「出重拳」阻止興達電廠延役，潘孟安允諾一月底前會行文台電，表達反對延役的立場，前環保聯盟理事洪輝祥並指興達電廠是屏東空汙頭號戰犯，潘孟安的堅決態度，無異是給縣民一個「大紅包」。

洪輝祥表示，潘孟安的態度讓環保人士喜出望外，這個「大紅包」不是金錢可以衡量，因為屏東有優美環境、多樣生態，發展關鍵就在乾淨空氣及環境，但是屏東人的肺卻長期用來換北部藍色的天空，這是長期的環境不正義，實在讓人忍無可忍。

他並指出，興達電廠3、4號機2月4日前需向高雄市政府申請展延，但是環保團體拜會高雄市政府，高市的態度卻是曖昧的；他們呼籲屏東縣應立即依空汙法第7條好鄰居條款，表態呼籲蔡政府、及高雄市長韓國瑜不要展延興達燃煤電廠3、4號機。

環保團體指出，興達燃煤電廠使用已逾40年，是台灣老舊的燃煤電廠之一，所排放的氮氧化物、硫氧化物等空氣汙染物高居全國第二，屏東沒有工廠，卻飽受鄰近高雄工廠、發電廠空汙之苦，今年起，屏東已超過15天PM2.5破百。

另外，環保團體也發現，南部用電量大約佔31%，但是南部的發電量達39%，等於9%的發電外送，如果燃媒問題不改善，如此南電北送、南電中送，只會讓南部人成為次等公民。