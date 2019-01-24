27公斤病弱考生每天洗腎 溜著小滑板車看試場

2019-01-24 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



大學學測今天下午開放查看考場，高師大出現一個小女孩溜著滑板車停在試場前，123公分的身高讓人誤以為是陪家人來。新莊高中考生蘇霈涵試坐了在特殊試場準備的桌椅，覺得很滿意，對明天的考試一點兒也不緊張，不過在應試之前，她還得先做一整晚的腹膜透析。

蘇霈涵出生時出生就沒有左腎，後來右腎也衰竭，5歲開始俗稱「洗腎」的腹膜透析治療，每天都要花好幾個鐘頭洗腎。因為病弱，她的身材非常袖珍，18歲也只有123公分，27公斤。

個頭雖然小，霈涵的心胸卻很開朗寬大，快樂知足。她11歲時參加中華民國腹膜透析腎友協會的「透析腹語天使選拔賽」，獲得第一名，鼓勵其他的洗腎病友，樂觀面對人生。

因為身體病弱，霈涵常常得向學校請假。喜歡繪畫、設計的她，非常嚮往大學生活，希望能考上商品設計相關科系。