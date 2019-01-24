27公斤病弱考生每天洗腎 溜著小滑板車看試場
大學學測今天下午開放查看考場，高師大出現一個小女孩溜著滑板車停在試場前，123公分的身高讓人誤以為是陪家人來。新莊高中考生蘇霈涵試坐了在特殊試場準備的桌椅，覺得很滿意，對明天的考試一點兒也不緊張，不過在應試之前，她還得先做一整晚的腹膜透析。
蘇霈涵出生時出生就沒有左腎，後來右腎也衰竭，5歲開始俗稱「洗腎」的腹膜透析治療，每天都要花好幾個鐘頭洗腎。因為病弱，她的身材非常袖珍，18歲也只有123公分，27公斤。
個頭雖然小，霈涵的心胸卻很開朗寬大，快樂知足。她11歲時參加中華民國腹膜透析腎友協會的「透析腹語天使選拔賽」，獲得第一名，鼓勵其他的洗腎病友，樂觀面對人生。
因為身體病弱，霈涵常常得向學校請假。喜歡繪畫、設計的她，非常嚮往大學生活，希望能考上商品設計相關科系。
蘇霈涵三年前為了感謝一路幫助自己的人，手繪「夢小子希望日記」LINE貼圖，所得都捐給「中華民國腹膜透析腎友協會」。當時藝人小S得知，也在臉書分享該貼圖，為她加油。「夢小子」其實也是她的投射，希望以滿滿的正向能量，與大家分享生活中的酸甜苦辣，人生即使遭逢低潮，也不放棄希望，行有餘力更要幫助別人。
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