熱博彩稻亮相 潘孟安要打造屏東品牌

2019-01-24 14:43 中央社 屏東縣24日電



2019屏東熱帶農業博覽會29日將登場，一個月前種的「台灣燈會雙豬提燈」彩稻今天亮相，正逢就職滿月的縣長潘孟安說，將以農漁產業鏈及常態性大型活動，打造「屏東」為品牌。

每年春節期間舉辦的屏東熱帶農業博覽會將從29日到2月17日舉辦，最受歡迎的彩稻田，今年圖案是「2019台灣燈會在屏東」及由魯凱族藝術家杜寒菘設計的雙豬點燈及百步蛇圖騰。

縣政府今天對外正式公布圖案已長成的彩稻區，及已完成的部分主題區，潘孟安表示，今年熱博共有27個特色主題區，包括瓜果長廊、雜糧迷宮、光電綠能豬館、蘭海館、馬場體驗、靚彩魚love區等，去年熱博創下182萬人次入園佳績，希望今年可以再創新高。

今天正逢潘孟安連任就職滿月，他表示，一個月來，他把農漁產外銷「賣出去」，上半年有熱博、綵燈節及台灣燈會，下半年有台灣設計節，都已擘畫好；未來4年，將以農漁產業鏈及常態性大型活動，將「屏東」定調為一個品牌，而不是一個地理上的名詞，就職滿月的心情就是「拚！再拚！再拚！」

熱博吉祥物「楊寶」今天也驚喜亮相，圓滾滾笑容的「楊寶」，象徵太陽孕育大地萬物般，敞開雙手歡迎大家到熱博玩；縣府農業處長黃國榮表示，熱博免費入場，今年暖冬，熱博農作生長特別良好，地景較往年更爭奇鬥豔，瓜棚果實纍纍，百花盛開，在造景上設計許多打卡熱點。