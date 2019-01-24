農產外銷打團體戰 屏東把台南高雄水果賣出去

2019-01-24 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



去年台灣水果外銷高達55億美元，創下20年來最高紀錄！屏東縣政府近年更積極佈局行銷在地農產品，除穩定國內市場供需並拓展國際市場，去年鳳梨外銷成績就高達19000多噸，今年更創新突破，將聯合南高屏3縣市農產品進行整合外銷，以團體戰穩定供貨給各出口國市場。

屏東縣府將水果依產地、產期進行宏觀調控，一方面進行國內通路分流，也將優質水果外銷，創造外匯收入。並以檢驗中心把關水果品質，形成產銷一條龍，除了以合理、合法、合格檢驗機制讓消費者獲得保障，同時也鼓勵生產者以友善管理栽培，減少病蟲害農損也讓產量提升。

屏東縣地理環境得天獨厚，除了柑橘類水果外幾乎都種得出來，為因應各個市場不同需求，縣府除持續外銷鄰近國家地區如日本、韓國、香港及大陸，更將觸角伸及杜拜、加拿大。

以鳳梨為例，從2015年開始，連續3年外銷量達8000公噸，由於去年產量過剩3月啟動外銷機制後，外銷量更呈倍數成長，達到1萬9000多噸。

屏東縣府去年協助中部柑橘類進行外銷，本月更整合南高屏3縣市農產品一並輸往國外，其中包含來自台南蜜棗、楊桃，高雄蜜棗、蓮霧、芭樂。

屏東縣長潘孟安表示，由於受暖冬氣候影響，預期屏東水果將會生產過剩，為提早因應產期集中，避免市場供過於求，屏東縣政府去年底已啟動出口作業，迄今已外銷126噸、33貨櫃的各式水果。