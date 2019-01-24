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電競產業夯 中山工商創設電子競技運動培訓中心

2019-01-24 13:56聯合報 記者劉星君╱即時報導

電競產業年產值破千億美元，全球40多國將電競列入運動項目，高市中山工商今舉行電子競技運動培訓中心揭牌儀式，目前網羅「英雄聯盟」5名好手，培育相關人才；中山工商校長林昭億說，電競不僅教遊戲策略及技巧，包括電競遊戲電腦繪圖、影像處理、導播、直播、行銷電競選手及電競比賽時的主播賽評等，都是學生未來就業方向，路寬且廣。

中山工商電子競技運動培訓中心設在六和敬大樓2樓，斥資6百萬元，今舉行揭牌儀式。林昭億說，去年全球電競產業產值達1千1百多億美元，40多國將電競列為正式運動項目，韓國和大陸將電競視為產業發展一環，全力推動，台灣亦積極布局。

林昭億說，中山工商為因應這項全新世代明星產業，該校斥資500萬創設電子競技運動培訓中心，添購最頂級電競設備及規劃相關課程，培育電競好手，符合潮流所需。

林昭億說，目前已加入華碩聯合科技成立「ROG校園電競聯盟」，校方網羅「英雄聯盟」頂尖好手積極培訓，包括黃俊凱（雲林）、邱昱發（桃園）、林延楷（彰化）、陳志遠（新北市）及黃璽溓（台北）等，住宿並請專門教練及分析師指導，提升選手作戰能力，目前已取得業餘挑戰賽全國亞軍，比賽戰績居高屏地區之冠。

TESL高雄電競館館長吳彬睿是中山工商校友，今出席揭牌儀式，吳彬睿說，在校時喜歡日本ACG，自學日語，如今常與日本電競產業交流，未來TESL高雄電競館深耕產學合作。

校長林昭億說，電競產業涵蓋遊戲代理、配錄音、美術設計、專屬配備及轉播平台等，校方在資料處理科及多媒體技術科的多媒體課程外，規劃包括，電競產業概論、基礎電競遊戲訓練、企劃、攝影、導播、行銷、導播教學、實況經營、社群應用與經營、賽事規劃、多媒體設計等，讓學生擁有多元發展與跨領域學習。

電競產業年產值破千億美元，全球40多國將電競列入運動項目，高市中山工商今舉行電子...
電競產業年產值破千億美元，全球40多國將電競列入運動項目，高市中山工商今舉行電子競技運動培訓中心揭牌儀式，目前網羅「英雄聯盟」5名好手，培育相關人才。記者劉星君／攝影
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電競產業年產值破千億美元，全球40多國將電競列入運動項目，高市中山工商今舉行電子...
電競產業年產值破千億美元，全球40多國將電競列入運動項目，高市中山工商今舉行電子競技運動培訓中心揭牌儀式，目前網羅「英雄聯盟」5名好手，培育相關人才。記者劉星君／攝影
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電競產業年產值破千億美元，全球40多國將電競列入運動項目，高市中山工商今舉行電子...
電競產業年產值破千億美元，全球40多國將電競列入運動項目，高市中山工商今舉行電子競技運動培訓中心揭牌儀式，目前網羅「英雄聯盟」5名好手，培育相關人才，左起為學生黃俊凱、林延楷、黃璽溓、邱昱發與陳志遠。記者劉星君／攝影
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電競產業年產值破千億美元，全球40多國將電競列入運動項目，高市中山工商今舉行電子...
電競產業年產值破千億美元，全球40多國將電競列入運動項目，高市中山工商今舉行電子競技運動培訓中心揭牌儀式，目前網羅「英雄聯盟」5名好手，培育相關人才。記者劉星君／攝影
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