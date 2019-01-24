日月光董座張虔生 獲頒中山大學名譽博士

2019-01-24 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



日月光集團董事長張虔生獲頒中山大學名譽博士學位，校長鄭英耀讚揚張虔生的創業精神及其對半導體產業的貢獻，為企業創新管理標竿。張虔生表示，獲頒名譽博士學位備感榮幸，要將這份榮耀歸功於母親張姚宏影，期盼日月光與中山大學持續攜手培育科技人才，精進茁壯南部產業。

張虔生說，回憶日月光草創時期就是從港都起家，積極在高雄投資建廠，從最初200人團隊擴展至今日，光是高雄廠區已有2萬6千名員工。

鄭英耀表示，中山與日月光攜手合作超過10年，成果豐碩。2005年雙方設立「半導體封裝測試產業碩士專班」，培育封裝技術的研發人才，隨後與中山大學進行講座教授合作。中山與日月光還聯手創立聯合技術研究中心，投入半導體封裝、智慧自動化工廠技術及環境保護技術等研究。不少中山學子畢業後至日月光就業，貢獻所長，也讓南部成為台灣半導體研發重鎮。為讓學子安心向學，張虔生更提供豐厚獎學金。

鄭英耀說，中山大學推動的大學「社會責任計畫USR」，與日月光提倡的企業社會責任相呼應，雙方從產學合作跨足區域創新，針對「永續城鄉、社區共融、氣候行動、環境保育」4大主題，一同投入永續發展，兩年來共提出38件永續城鄉專案，成功拉近大學、企業與城鄉的距離。