升級南迴偏鄉醫療 高醫醫師2月台東大武天天駐診

2019-01-24 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高醫2月起將固定派駐醫師到台東大武鄉衛生所看診，讓偏鄉醫療升級，台東縣長饒慶鈴（右）相當重視，帶領縣府團隊親自到高醫與院長侯明鋒（左）簽約。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook 生病看醫師在都會區再尋常不過；但在百餘公里長的南迴公路上，卻找不到任何一家醫院，沿線居民就醫路迢迢。高雄醫學大學附設中和紀念醫院24日上午與台東縣政府簽署合作備忘錄，自2月1日起將派出各科教授及主任級等大咖醫師，周一到周五輪番進駐大武鄉衛生所看診，守護南迴偏鄉健康。

台東縣長饒慶鈴24日親自帶領台東縣府團隊抵達高醫，與高醫大校長鐘育志、高醫院長侯明鋒共同簽署約，藉由駐診合作升級南迴醫療服務，改善醫療資源不足現狀。初期將有肝膽胰內科、骨科、腎臟內科、心臟內科、胃腸內科等科開診，更由高醫大副校長余明隆、內科部長黃志富、小兒暨脊椎骨科主任周世祥等重量級醫師打前鋒，未來將視狀況增加更多專科駐診。

饒慶鈴表示，大武鄉衛生所負責大武、金峰、達仁三鄉鎮居民的醫療照顧，沿線海岸線長達百公里，幅員廣大、卻僅1萬2千位居民，一般診所難以支撐，很感謝高醫協助，醫師來到台東看診，可能一大早5點就要起床趕車，晚上回到家已吃不到晚飯。配合高醫醫療進駐，未來大武消防分隊也會升級高級救護隊，有如行動急診，緊急醫療更有效率。

高醫董事長陳建志說，高醫自1958年就關注原鄉醫療發展，不僅培育多位山地離島醫師回鄉服務，更深耕山地醫療，在那瑪夏、桃源等地區持續關懷原鄉居民健康，像投入偏鄉醫療獲得醫療奉獻獎的大武鄉衛生所醫師盧克凡，就是從高醫畢業的。