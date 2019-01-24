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升級南迴偏鄉醫療 高醫醫師2月台東大武天天駐診

2019-01-24 10:11聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高醫2月起將固定派駐醫師到台東大武鄉衛生所看診，讓偏鄉醫療升級，台東縣長饒慶鈴（...
高醫2月起將固定派駐醫師到台東大武鄉衛生所看診，讓偏鄉醫療升級，台東縣長饒慶鈴（右）相當重視，帶領縣府團隊親自到高醫與院長侯明鋒（左）簽約。記者蔡容喬／攝影
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生病看醫師在都會區再尋常不過；但在百餘公里長的南迴公路上，卻找不到任何一家醫院，沿線居民就醫路迢迢。高雄醫學大學附設中和紀念醫院24日上午與台東縣政府簽署合作備忘錄，自2月1日起將派出各科教授及主任級等大咖醫師，周一到周五輪番進駐大武鄉衛生所看診，守護南迴偏鄉健康。

台東縣長饒慶鈴24日親自帶領台東縣府團隊抵達高醫，與高醫大校長鐘育志、高醫院長侯明鋒共同簽署約，藉由駐診合作升級南迴醫療服務，改善醫療資源不足現狀。初期將有肝膽胰內科、骨科、腎臟內科、心臟內科、胃腸內科等科開診，更由高醫大副校長余明隆、內科部長黃志富、小兒暨脊椎骨科主任周世祥等重量級醫師打前鋒，未來將視狀況增加更多專科駐診。

饒慶鈴表示，大武鄉衛生所負責大武、金峰、達仁三鄉鎮居民的醫療照顧，沿線海岸線長達百公里，幅員廣大、卻僅1萬2千位居民，一般診所難以支撐，很感謝高醫協助，醫師來到台東看診，可能一大早5點就要起床趕車，晚上回到家已吃不到晚飯。配合高醫醫療進駐，未來大武消防分隊也會升級高級救護隊，有如行動急診，緊急醫療更有效率。

高醫董事長陳建志說，高醫自1958年就關注原鄉醫療發展，不僅培育多位山地離島醫師回鄉服務，更深耕山地醫療，在那瑪夏、桃源等地區持續關懷原鄉居民健康，像投入偏鄉醫療獲得醫療奉獻獎的大武鄉衛生所醫師盧克凡，就是從高醫畢業的。

鐘育志表示，5年前該院小兒科曾接獲台東馬偕加護病房要轉送一名需要插管的小女孩，因路途遙遠，他透過視訊指導該名醫師立即做適當處理，高醫有責任協助偏鄉醫療升級，「台東到高雄最短的距離就是高醫！」

高醫2月起將固定派駐醫師到台東大武鄉衛生所看診，讓偏鄉醫療升級，台東縣長饒慶鈴相...
高醫2月起將固定派駐醫師到台東大武鄉衛生所看診，讓偏鄉醫療升級，台東縣長饒慶鈴相當重視，帶領縣府團隊親自到高醫簽約。記者蔡容喬／攝影
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高醫2月起將固定派駐醫師到台東大武鄉衛生所看診，讓偏鄉醫療升級，台東縣長饒慶鈴相當重視，帶領縣府團隊親自到高醫簽約。記者蔡容喬／攝影
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高醫醫師台東
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