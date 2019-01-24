杉林「葵花迷宮」27日開園 快來賞黃金花海闖迷宮

2019-01-24 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄杉林區號稱全台最大的「葵花迷宮」27日開園，目前田間的向日葵奮力綻放，迎著陽光綴成一片黃金花海，還不到農曆新春連假，即有許多遊客搶先賞花獵影，徜徉花間，體驗浪漫。

每年農曆新春高雄葵花迷宮開園，一直是各地遊客走春的首選，不僅能夠賞花，還能穿梭在比人個頭還高的向日葵中「闖迷宮」，樂趣無窮。

杉林區公所近年在農曆春節沿著月光山隧道口181道路兩側打造大面積花海，吸引大批遊客前來。今年區公推出「月光花田」和「新庄幸福花田」、「月眉花田」、「杉林大橋花田」等4大花區，種植大量向日葵、波斯菊及百日草，形成五顏八色的「花帶」，與翠綠的山林相映成趣。今年百日草花期預計持續至2月10日，向日葵花海則到2月底。

2019年的「葵花迷宮」，融合現代與古典的藝術裝置，除夕起到2月10日，迷宮前亦會推出各式農特產新春市集，元月27日開園當天推出「喝咖啡賞花趣」活動，遊客只要上傳杉林花海美照到臉書官網打卡按讚，經服務台驗證就送咖啡券。

杉林區公所表示，民眾除安排賞花外，也可參加「一日農夫採果樂」 旅遊套裝遊覽車之旅，暢遊瓜田美景，享用新鮮瓜果入菜的美食，每人只要599元，詳請可上臉書查詢「葵花迎賓滿杉林」粉絲團。

自行開車的民眾可從10號國道經美濃沿181線穿過月光山隧道進入杉林；或從國10嶺口下交流道接台29經旗山進入杉林；或從國三田寮下交流道接台28經旗山進入杉林。