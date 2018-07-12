這個市長眼超尖！視察竟揪出工廠偷排廢水

2018-07-12 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市代理事長許立明7月10日視察大樹易淹水地區防颱整備時，眼尖發現瓦厝排水有異常泡沫，高雄市環保局一連兩天派員在附近地區深入訪查，果然查獲清潔劑製造工廠偷排廢水。現場已命業者立即停止排放，將待水質檢測完成後核算罰鍰金額，並命停工處分。

許立明在高雄市府研考會主委任內，常處理環保議題，對環保業務並不陌生。這次在大樹視察防颱整備時，看到瓦厝排水有異常泡沫，指示稽查人員特別注意。

高雄市環保局稽查科長馬振耀表示，當時派員前往稽查發現附近所列管的事業廢水排放正常，但河川水質內出現異常泡沫，故擴大向周邊鐵皮工廠進行稽查；昨天更派員沿瓦厝街巡查，才發現於瑞聯工業區內的台灣潔聲家品有限公司，將製造過程中清洗回收桶子及清洗製造區所產生的清洗廢水，未經有效收集處理逕自排放廠房前方排水溝。稽查人員已於該工廠的排放口採集水樣，將進行懸浮固體（SS）、化學需氧量（COD）及陰離子界面活性劑的檢測。

環保局稽查發現，位於高雄市大樹區瓦厝街6-113號的台灣潔聲家品有限公司，現場從事清潔用品沙拉脫製造，今年2月已領有工廠登記證。工廠申請資料登載未產出廢水，但實際上不僅產出廢水，也屬於水汙染防治法規定的事業化工業；且該公司所排出的廢水流入瓦厝街瓦厝排水，再匯入曹公新圳，而曹公新圳是後勁溪上游的水源，將造成後勁溪水源的汙染。

馬振耀指出，台灣潔聲家品有限公司未領有廢（汙）水排放地面水體許可證排放廢水，已違反水汙染防治法第14條規定，現場已命業者立即停止排放，後續將俟水質檢測分析結果核算其罰鍰金額並命停工改善。