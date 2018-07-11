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高市東光國小手球隊赴歐參賽 勇奪一金一銀

2018-07-11 19:28聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

「我們拿到冠軍了！」高雄市東光國小手球隊20多人7月3日至8日遠赴歐洲斯洛維尼亞，參加2018年第26屆國際手球分齡錦標賽，在12歲U12男子組決賽中，以8戰全勝佳績勇奪冠軍，另U11男子組也再奪亞軍，勇奪1金1銀消息傳回台灣，師生興奮不已。

東光國小表示，該校手球隊今年分別參加12歲男子組U12、U11比賽，其中，U12參賽者來自法國等9國共17個國家球隊，分成3組進行循環小組賽，歷經6天激烈賽事，東光國小手球隊一路獲勝攻進決賽，最後以31比11，勇奪12歲男子組冠軍，戰績8戰全勝。

在U11項目中，東光小將雖也一路過關斬將，但在冠亞軍戰時，不敵實力堅強的以色列隊，終場以14比8落敗獲亞軍。

東光國小校長柯惠玲說，該校手球隊已連續兩年在國際賽中奪得冠軍，展現苦練3年的成果，也一圓手球隊員們「畢業前要贏得世界冠軍」的夢想。尤其，不少小朋友都是生平首度出國參賽，比賽結束後還會在臨近城市展開文化參訪，將是難以忘懷的求學經驗。

今年第26屆「國際手球錦標賽」7月3日至8日在斯洛維尼亞的科佩爾（koper）舉行，該城市位於斯洛維尼亞西南部與義大利邊境，比賽共分7個組別，涵蓋不同年齡層，是國際手球界重要的指標性賽事，每年都惠吸引許多手球實力堅強的國家隊伍參賽。

高雄市東光國小手球隊20多名小隊員7月3日到8日赴歐，參加國際分齡錦標賽，順利在...
高雄市東光國小手球隊20多名小隊員7月3日到8日赴歐，參加國際分齡錦標賽，順利在男子組U12及U11勇奪一金一銀佳績。圖／東光國小提供
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高雄市東光國小手球隊20多名小隊員（著橘衣者）7月3日到8日赴歐，參加國際分齡錦...
高雄市東光國小手球隊20多名小隊員（著橘衣者）7月3日到8日赴歐，參加國際分齡錦標賽，在男子組U12及U11勇奪一金一銀佳績。圖／東光國小提供
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高雄市東光國小手球隊20多名小隊員（著藍衣者）7月3日到8日赴歐，參加國際分齡錦...
高雄市東光國小手球隊20多名小隊員（著藍衣者）7月3日到8日赴歐，參加國際分齡錦標賽，順利在男子組U12及U11勇奪一金一銀佳績。圖／東光國小提供
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