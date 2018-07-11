親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓職／王維中對起亞6局無失分下場 1:0勝投候選

瑪莉亞颱風「登陸」 路牌壓死人、路燈爆炸災情慘

高市鳳翔國中 建置首座太陽能風雨球場

2018-07-11 19:17聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市鳳翔國中建置全台首座太陽能風雨球場，以再生能源自然發電方式，在新建風雨球場上方建置太陽能發電系統站，每年約可貢獻萬度發電量，供應約350戶的年用電量。

行政院政務委員張景森、教育部體育署副署長王水文、高雄市政府秘書長趙建喬及教育局長范巽綠等人，11日下午至鳳翔國中視察。張景森表示，鳳翔國中太陽能風雨球場藉由產學合作，響應政府綠能政策，也提供學校優質的活動空間；體育署王水文副署長說，此案可作為全台風雨球場設置的模範，將鼓勵全國各級學校參考施作。

教育局表示，該風雨球場由該局與中美矽晶合作，因學校缺乏室內活動中心供集會及運動使用，便發想與太陽能廠商合作，以再生能源自然發電方式，建置太陽能發電系統站，包括屋頂型279.66瓩，風雨球場689.12瓩，總建置量為968.78瓩。

在中美矽晶協力廠商迅捷光電公司、周昌發工程公司合作下，太陽能風雨球場已於6月30日併網發電，預計每年約可減少660公噸二氧化碳排放量，相當於6萬6千棵樹一年的碳吸收量。

教育局說，該套綠電系統的特別之處，在於將太陽能發電系統架高於地面上，下方空間設置風雨球場，具有遮陽隔熱、擋風避雨的特性，可供師生及社區民眾集會運動。

范巽綠表示，高市各級學校已有204校次設置太陽能板，每年約可產生1414萬度電，而目前約有65所學校尚未有風雨球場，未來將以鳳翔國中為例，鼓勵各校參考建置。

高雄市鳳翔國中設置全國首座太陽能發電風雨球場，每年約可貢獻萬度發電量，供應約35...
高雄市鳳翔國中設置全國首座太陽能發電風雨球場，每年約可貢獻萬度發電量，供應約350戶的年用電量。圖／高雄市教育局提供
分享

太陽能發電張景森再生能源

相關新聞

雄檢發函警調「勿用釘書針」 背後很辛酸

2018-07-11 07:52

恆春機場包機還在等 屏東縣府：機場被3個緊箍咒限制

2018-07-11 14:41

壽山大石崩步道坍 議員促官方阻「挖寶」

2018-07-11 16:02

影／夫妻環島88天僅花15萬 還分送愛的饅頭

2018-07-11 15:40

公布高雄輕軌設計變更 史哲：建設不會停

2018-07-11 14:22

回應反彈聲浪 高雄輕軌變更5處設計

2018-07-11 11:33

「包機救恆機」 至昨已33人預訂

2018-07-10 23:55

車城後灣 划獨木舟、立槳

2018-07-10 23:53

救農產 陳其邁要組農產大聯盟 韓國瑜籲恢復補助機制

2018-07-10 23:26

屏東原鄉學童學烘焙 自製鳳梨酥

2018-07-10 22:59

枋寮東林路排水支線遭堵 村民陳情未果醞釀抗議

2018-07-10 19:43

親子戲劇工作坊 打造孩童「戲劇」夢工廠

2018-07-10 19:30

高雄獨映！「電影歌舞伎：鈴木清順の鏡像迷宮」影展

2018-07-10 18:18

影／高雄港邊新景點 港埠旅運中心上梁

2018-07-10 15:45

有影嘸？這網室可助農民防颱

2018-07-10 13:22

往小琉球的東琉線航班 午後部分船班提早結束

2018-07-10 10:53

高市消防隊員好有才 手繪「消防一卡通」只送不賣

2018-07-10 07:50

「零汙染」親近大海 屏東後灣消暑好去處

2018-07-10 19:28

搶救恆春「蚊子」機場 民間自立救濟預約機位

2018-07-10 18:52

水果價跌有新出路 水果珍珠粉圓你吃過嗎？

2018-07-10 18:29
看更多

熱門文章

雄檢發函警調「勿用釘書針」 背後很辛酸

2018-07-11 07:52

影／夫妻環島88天僅花15萬 還分送愛的饅頭

2018-07-11 15:40

北捷萬大線列車造型曝光？ 網友：是削鉛筆機？

2018-07-11 15:19

恆春機場包機還在等 屏東縣府：機場被3個緊箍咒限制

2018-07-11 14:41

奇！南投流域驚見「陰陽河」 民眾好奇爭睹

2018-07-11 14:41

回應反彈聲浪 高雄輕軌變更5處設計

2018-07-11 11:33

「緣份到可培養妳做老闆娘」串燒店布條超有梗

2018-07-11 14:53

影／明德水庫1年來首度洩洪 排沙道氣勢磅礴

2018-07-11 15:42

二水消防分隊終於搬新家 地主如願拿回上億元建地

2018-07-10 21:37

台南又將多一處文創基地 你一定猜不到在哪

2018-07-11 07:39

頭前溪堵塞 寶山水庫放水8萬噸支援竹市用水

2018-07-11 09:55

配合災後清運 北市加開垃圾車

2018-07-11 13:16

顧肚子卡重要 政治人物轉行拚出第二春

2018-07-11 00:02

敬鵬案消防局長請辭懸缺 桃退休局長謝呂泉回鍋明就任

2018-07-11 16:42

蘇花改今晚提前放行機車貨車 但不見人車來

2018-07-10 22:30

彰化縣警官大風吹 2名副局長和3名副分局長將換人

2018-07-11 19:08

救農產 陳其邁要組農產大聯盟 韓國瑜籲恢復補助機制

2018-07-10 23:26

治安變好了！台中舊城中區空屋率從5成降到2成

2018-07-11 09:51

球評許維智宣布選中市議員 要打造北屯好球帶

2018-07-11 15:01

颱風前夕有異象？「白蛇」現身竹北民宅

2018-07-11 10:10

花蓮有座「會長高」的橋 網友：經過好像在開越野車

2018-07-11 16:22

公布高雄輕軌設計變更 史哲：建設不會停

2018-07-11 14:22

逢週三「垃圾停收日」 桃園要等週四才收垃圾

2018-07-10 21:32

沒風雨新竹人爽放颱風假 電影院爆人潮

2018-07-11 18:18

雲林擴大徵才 傳統產業最缺人

2018-07-11 12:27

水電行助理轉職坐月子服務員 薪水高2倍

2018-07-11 07:37

超跑肇事教訓 自強隧道最快明年區間測速

2018-07-10 23:23

謝文進要選新竹市長 林政則送李白墨寶勉勵

2018-07-11 14:54

「包機救恆機」 至昨已33人預訂

2018-07-10 23:55

「神攝手」注意 坪林「鷺鷥公寓」入住中

2018-07-11 07:38

騎YouBike下坡摔車疑煞車鎖死 將邀第三方鑑定

2018-07-11 07:38

最新玉山高度出爐 石碑標高3952公尺不變

2018-07-11 18:25

瑪莉亞颱風帶雨 石門水庫蓄水率可望回升八成以上

2018-07-11 14:39

壽山大石崩步道坍 議員促官方阻「挖寶」

2018-07-11 16:02

登劍梯認證女道長 與女兒共讀2人4碩士

2018-07-11 09:11

60原始樹種 復育大肚山森林

2018-07-10 23:12

快搶！南化採果去 加碼帶走6顆芒果加風味餐

2018-07-11 13:21

颱風無災 國軍轉為小學整理課桌椅

2018-07-11 13:18

布袋鎮民代表不滿過溝國中校長調走 縣府陳情抗議

2018-07-11 12:09

颱風沒影響 傳統市場菜攤前冷清

2018-07-11 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top