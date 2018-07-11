高市鳳翔國中 建置首座太陽能風雨球場

2018-07-11 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市鳳翔國中建置全台首座太陽能風雨球場，以再生能源自然發電方式，在新建風雨球場上方建置太陽能發電系統站，每年約可貢獻萬度發電量，供應約350戶的年用電量。

行政院政務委員張景森、教育部體育署副署長王水文、高雄市政府秘書長趙建喬及教育局長范巽綠等人，11日下午至鳳翔國中視察。張景森表示，鳳翔國中太陽能風雨球場藉由產學合作，響應政府綠能政策，也提供學校優質的活動空間；體育署王水文副署長說，此案可作為全台風雨球場設置的模範，將鼓勵全國各級學校參考施作。

教育局表示，該風雨球場由該局與中美矽晶合作，因學校缺乏室內活動中心供集會及運動使用，便發想與太陽能廠商合作，以再生能源自然發電方式，建置太陽能發電系統站，包括屋頂型279.66瓩，風雨球場689.12瓩，總建置量為968.78瓩。

在中美矽晶協力廠商迅捷光電公司、周昌發工程公司合作下，太陽能風雨球場已於6月30日併網發電，預計每年約可減少660公噸二氧化碳排放量，相當於6萬6千棵樹一年的碳吸收量。

教育局說，該套綠電系統的特別之處，在於將太陽能發電系統架高於地面上，下方空間設置風雨球場，具有遮陽隔熱、擋風避雨的特性，可供師生及社區民眾集會運動。