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公布高雄輕軌設計變更 史哲：建設不會停

2018-07-11 14:22聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

高雄輕軌第二階段行經人口稠密的美術館路、大順路段，引發沿線居民反彈，擔憂影響出入、造成塞車。高市府今宣布針對美術館路段變更5處設計，至於大順路段，高市副市長史哲表示，市府目前針對輕軌美術館段全力趕工，而大順路明年才施工，也會在年底前提出因應方案並向市民報告。

高雄環狀輕軌第二階段正在趕工，高雄市政府今舉行「輕軌建設不會停：五大放心方案向市民報告記者會」，副市長史哲表示，大美術館周邊建設將採納民眾意見，兼顧用路人、居民、私人運具及綠色運具權益下，將美術館路北移、馬卡道西移、北馬卡道西移接合翠華路，使內惟舊部落成為美術館第一排，並增設C21A輕軌車站，輕軌路線及原車行、人行動線共存，且不影響既有小葉欖仁，請市民安心。

他並指出，市府目前針對輕軌美術館段全力趕工，而大順路明年才施工，也會在年底前提出因應方案並向市民報告。

史哲說，市府以5大放心方案解決各方訴求，在持續溝通宣導下，市府也宣布美術館地區的輕軌工程即將在1個月內復工，而馬卡道改道工程也即將啟動。另外，市府也將在年底前提出大順路段工程相關的工序及交通配置方案，向市民報告，並接續於明年展開。

史哲表示，輕軌大順路既有空間能改變的部份較小，市府著重於工程順序及減少交通衝擊的方案，讓市民知道工期、並減少交通不便性，及搭配大眾運輸的方案。

史哲強調，大眾運輸輕軌並非跟私人運具搶道，而是車輛要禮讓行人的運具、綠色共享的運具，市府會考量行人、私人運具、居民的各方訴求下調整，降低對原有車行人行及綠地的空間衝擊。

「輕軌建設五大放心方案」影片

「輕軌建設五大放心方案」懶人包

https://goo.gl/ACSdmF

高雄輕軌美術館路段變更5處設計，接下來大順路段，高市副市長史哲表示，市府目前針對...
高雄輕軌美術館路段變更5處設計，接下來大順路段，高市副市長史哲表示，市府目前針對輕軌美術館段全力趕工，而大順路明年才施工，也會在年底前提出因應方案並向市民報告。記者蔡孟妤／攝影
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高雄輕軌

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