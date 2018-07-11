雄檢發函警調「勿用訂書針」 背後很辛酸

2018-07-11 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄地檢署上月22日發函給警、調單位後，已有卷宗背面的釘書針以膠帶黏貼。記者林伯驊／攝影 分享 facebook

高雄地檢署近期發函給所轄警察、調查、憲兵等辦案單位，要求移送案件時「勿以釘書針裝釘移送卷宗，若需裝釘者，請以膠帶黏貼裝釘處背面，以維本署同仁整卷及閱卷安全」，令收文的警方有些傻眼，直呼乾脆都用橡皮筋；對此雄檢證實發函，無奈說「拜託一下，常刺得滿手血」。

雄檢資深檢察官說，地檢署是「卷的集中營」，卷宗量大，且幾乎使用釘書針，卻常發生釘書針翹起來，或者卷宗太厚、針不夠長無法壓平而突出，害檢方整卷或閱卷者無意間被刺到手。有檢察官三更半夜加班看卷，卻弄得滿手鮮血，相當傻眼，甚至氣得反問「可以告過失傷害嗎？」。

不少雄檢檢察官在內部反應，雄檢於主管會報裁示，6月22日發函給包括高市警局、市刑大、10個分局、刑事局南打、調查局高市調處、南機站、航高站、高雄憲兵隊。

「拜託一下，這是文書作業的基本動作」檢察官說，只要每個移送單位多花1、2分鐘，就能避免這種意外；另一層意義是，貼膠帶能有「封卷」作用。