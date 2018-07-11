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雄檢發函警調「勿用訂書針」 背後很辛酸

2018-07-11 07:52聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄地檢署上月22日發函給警、調單位後，已有卷宗背面的釘書針以膠帶黏貼。記者林伯...
高雄地檢署上月22日發函給警、調單位後，已有卷宗背面的釘書針以膠帶黏貼。記者林伯驊／攝影
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高雄地檢署近期發函給所轄警察、調查、憲兵等辦案單位，要求移送案件時「勿以釘書針裝釘移送卷宗，若需裝釘者，請以膠帶黏貼裝釘處背面，以維本署同仁整卷及閱卷安全」，令收文的警方有些傻眼，直呼乾脆都用橡皮筋；對此雄檢證實發函，無奈說「拜託一下，常刺得滿手血」。

雄檢資深檢察官說，地檢署是「卷的集中營」，卷宗量大，且幾乎使用釘書針，卻常發生釘書針翹起來，或者卷宗太厚、針不夠長無法壓平而突出，害檢方整卷或閱卷者無意間被刺到手。有檢察官三更半夜加班看卷，卻弄得滿手鮮血，相當傻眼，甚至氣得反問「可以告過失傷害嗎？」。

不少雄檢檢察官在內部反應，雄檢於主管會報裁示，6月22日發函給包括高市警局、市刑大、10個分局、刑事局南打、調查局高市調處、南機站、航高站、高雄憲兵隊。

「拜託一下，這是文書作業的基本動作」檢察官說，只要每個移送單位多花1、2分鐘，就能避免這種意外；另一層意義是，貼膠帶能有「封卷」作用。

據了解，警方內部傳出碎念認為多一個手續，納悶還有什麼替代品「難道都用橡皮筋？」，不過，有分局偵查隊員警平時就會用小鐵鎚，敲扁背面的釘書針，也有針對厚重的卷宗，原先就以打孔綁線，卷小才用釘書機，並非不了解這隱藏的危機。

檢方常被卷宗的釘書針刺得滿手鮮血。記者林伯驊／攝影
檢方常被卷宗的釘書針刺得滿手鮮血。記者林伯驊／攝影
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高雄地檢署發函要求移送機關的卷宗勿用釘書針，或要用膠帶黏住背面，原因是太常發生被...
高雄地檢署發函要求移送機關的卷宗勿用釘書針，或要用膠帶黏住背面，原因是太常發生被刺傷。記者林伯驊／翻攝
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