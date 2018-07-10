水果價跌有新出路 水果珍珠粉圓你吃過嗎？

2018-07-10 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



國內水果相繼價跌，國立屏東科技大學食品科學系教授謝寶全以香蕉、鳳梨、火龍果等水果，研發出百分之百的水果珍珠粉圓，口感不輸市面上的珍珠粉圓，而且還可以吃到果香，謝寶全估計，目前全台一天就可以賣出10公噸的珍珠粉圓，市場潛力強大，目前已有業者接洽技轉，一旦技轉成功，可為國內盛產水果另開一條加工之路。

今年在梅雨季前之前，天氣熱得快又早，當時謝寶全即估計酷熱天氣果然影響香蕉價格，於是他以香蕉做試驗，成功開發出香蕉珍珠粉圓，沒有想到接著鳳梨、火龍果都出現盛產，加上燕巢農會也希望為芭樂開拓多元銷路，於是這些水果都被他納入「水果珍珠」的名單中，逐一開發成功。

有別於坊間的黑色珍珠粉圓，水果珍珠粉圓展現的是水果的顏色，火龍果是粉紅、香蕉、鳳梨都偏淡黃，屏科大校長戴昌賢試吃後讚不絕口，尤其又能利用盛產的水果，更具意義。

謝寶全說，根據經濟部主計處統計，台灣每年可賣出10.2億杯的休閒茶飲，其中珍珠奶茶更是國人最愛，估計光是珍珠粉圓，平均一天就可以賣出10公頓。

為了避免吃到過多的食品添加物，謝寶全自今年2月起帶著學生共同研發，以百分之百的水果再加上玉米澱粉等，做出一顆顆Q彈的水果珍珠粉圓，吃起來天然又健康。

食品科學系即將升大四的學生李柏胤、楊雅淨等人跟著教授一起研發，他們說，剛開始研發時，為了試驗珍珠粉圓是否成功，幾乎天天都得試吃珍珠，其中的水果香及Q彈口感，讓他們最難忘。

謝寶全表示，市售珍珠粉圓一公斤成本約7、80元，水果珍珠粉圓就要約200元，成本雖高，但是更天然、更美味，而且他還準備開發更多水果供消費者選擇。