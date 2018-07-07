3位董事長合力打造書軒 為地方注入人文韾香

2018-07-07 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



因租賃關係結下緣份的鄭楊慶、吳建明、林慶恩3位董事長，事業各有一片天，從事公益卻有志一同，3人利用高雄澄觀園高爾夫球場一隅，合力打造一處「人文書軒」，不僅讓球友休閒之餘也能浸淫書香，在地仁武鄉親也能隨時到這裡品味茶香，接受人文薰陶。

「澄觀人文書軒」今天揭牌，港都企業界及高雄地區慈濟師兄、 姊出席踴躍，建造人文書軒的發起人是京典開發公司董事長鄭楊慶，他向柏緯集團旗下的澄觀園高爾夫球場承租一隅準備建造辦公室，後來心念一轉，將準備建造董事長辦公室的空間讓出來建造人文書軒，無私開放球友及在地鄉親使用。

「高爾夫球場內附設人文空間，這裡可能是第一處」，鄭楊慶說，這處人文書軒，含裝潢及進購叢書約斥180萬，將來不只開放使用，有機會也會邀請提琴或瑜珈老師，指導社區民眾。

鄭楊慶專事石材工程，素有「石材大王」稱謂，他因向柏緯集團承租澄觀園高爾夫球場一隅建造辦公空間，而與集團總裁吳建明，球場董事長林慶恩結為好友。

3年前他租下土地後，也著手認養公司前的600坪荒地，改造成「澄觀靜思園」，如今不僅綠草如茵，蝴蝶、蜻蜓及螢火蟲都來棲息。3位董事長閒暇常在靜思園泡茶、交流，話題無所不包，之後鄭楊慶提議打造書軒，三人一拍即合。