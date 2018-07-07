醫學中心級醫院終於有了 高雄榮總屏東分院明年動工

2018-07-07 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣地形狹長，僅有6家區域醫院、14家地區醫院，迄無醫學中心級醫院，縣長潘孟安催生高雄榮民總醫院在將搬遷的屏東大武營區設分院；行政院長賴清德今天到營區視察時，高榮院長劉俊鵬表示明年動工，預定投入70億元，111年啟用，設置38個臨床科部，成為屏東縣境內急重症醫療後送醫院。

「屏東鄉親，你們辛苦了！」賴清德說，蔡英文總統一直對故鄉屏東縣建設相當關心，包含交通、自來水、醫療等，在潘孟安的積極奔走下，各方面都有長足進步；期盼高榮屏東分院興建計畫能夠如期、如質地完成，解決屏東醫療資源不足問題。

「屏東鄉親總算盼來喜訊！」潘孟安致詞時難掩激動說，全國每萬人口醫師數為19.23人，屏東縣僅13.72人，遠低於全國平均數，且部分偏鄉每位醫師需照顧大於4000人，顯示屏東醫療資源嚴重不足，很多急重症患者須赴外地就醫，舟車勞頓浪費時間甚至是生命，他擔任立委時即協助爭取大型醫院進駐，也要感謝總統和行政院支持和許多人居中奔走協助。