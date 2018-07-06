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企業捐300萬元 福田繁雄鮪雕塑現大鵬灣

2018-07-06 21:10中央社 屏東縣6日電

已故日本平面設計教父福田繁雄為屏東東港創作的「鮪」立體雕塑，座落在屏東東港漁港，最近由美吾髮集團董事長李成家捐贈新台幣300萬元回饋鄉里，複製現身大鵬灣

屏東黑鮪魚季打響名號，2004年由屏東縣政府爭取經費，文建會大力支持推動塑造地方產業視覺形象，引薦福田繁雄跨刀為東港打造這座視覺品牌「鮪」立體雕塑，正視如「鮪」字，側視是鮪魚身形，斜觀時則如魚游成群，。

東港區漁會總幹事林漢丑表示，這座雕塑原在區漁會辦公大樓前，因華僑市場改建，擋到新建華僑市場建築物，漁會把它遷到東港漁港裡的「海之坵」。

「鮪」雕塑被遷移到「海之坵」時，魚頭向海，遭到漁業界抗議認為是「魚游出去」，漁會才又把魚頭轉向鎮內，大師作品經歷一段風雨。

東港鎮去年配合國發會「設計翻轉地方創生」計畫，出身東港的國家文藝獎得主林磐聳發現「鮪」雕塑，認為所在位置少有遊客，可惜了大師創作，建議遷移，但林漢丑要求原作品留在原地，讓漁港增添藝術氣息，建議再複製一個。

經由林磐聳取得福田繁雄妻子同意授權，並牽線同是東港人的李成家出資300萬元複製，置於大鵬灣國家風景區管理處的入口，鵬管處並出資近100萬元製造基座。

重現的大師作品，經授權以不同的素材重新打造，鵬管處長許主龍表示，鮪主體依李成家要求，採用金屬素材中最耐候的不銹鋼316，經刻雕、治塑、手工敲塑成型，再上氟碳表面處理，原創作材質為纖維強化塑膠，會有褪色問題。

許主龍說，「鮪」立體雕塑作品主體尺寸長600公分、寬250公分、高250公分，整座重量約4000公斤，遊客來到大鵬灣國家風景區時，記得就近欣賞這件國際級大師的雕塑作品。

東港大鵬灣國家風景區

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