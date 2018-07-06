核三上億回饋造就好福利 恆春人想到除役心沈重

2018-07-06 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣恆春鎮在既有生育、教育補助、生活補助金自治例例外，鎮代會今天審議通過身故、結婚、學齡前幼兒教育、農漁民肥料、器具補助和老人敬老禮金修改等自治條例，鎮民從出生到老死都有錢可領；讓人稱羨的福利主要由台電回饋金支應，但2025年核三廠除役，上億回饋金消失，勢必大縮水。

恆春鎮已訂有自治條例的「福利」，包括學生營養午餐和教育補助、生育、取代電表補助的生活補助金，鎮民每人每月150元、原先70歲以上老人才發的3節敬老金和生育補助；鎮公所去年新增結婚、學齡前幼兒教育和農漁民肥料、器具補助辦法，鎮代會要求公所改為自治條例，讓福利措施法制化。

鎮公所去年將敬老禮金的70歲年齡條件下降至65歲，發放金額也做調整，百歲人瑞提高到3萬6000元，日前連同敬老金自治條例修改案一併送鎮代會審議；公所原刪除核3廠周邊大光、龍水、南灣3里老人禮金加倍規定，在吳啟春等代表爭取下取消；今年新增的身故者補助自治條例，補助從3500元至3萬元。

今年增加身故者補助後，1位鎮代表說：「全國哪個地方有那麼好，從出生到死亡都有錢可領」，但也不諱言，「想到核3廠7年後除役，心情跟著沈重起來 」，這些福利主要由每年上億元的台電回饋金支應，包括鎮民通通有獎、4000多萬元的生活福利金。