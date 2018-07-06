暑假天文盛會 天文高手展現屏東星空

2018-07-06 16:54 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



國立屏東大學天文社今年結合各系社友的專業推出「星夥相傳天文展-果多的探險日記」，熱愛星空的大學生結合自己所學展現天文奧妙，連中文系學生都可以找出與星空相關的詩詞，還有VR展現的太空奧秘、精彩的火星雲等，是暑假期間難得的天文盛會。

這項活動從今天起至8日止，在屏東大學民生校區教學科技館舉行，總計結合12個科系的專業，以各種方式呈現天文主題。其中由資工系學生楊博宇製作的專題「VR太空探險」，讓參與者驚嘆連連，此外，參加的民眾也有機會操作到全屏東市唯一一座天文台，現場有8台不同類型的望遠鏡，是天文迷不可錯過的重要展區。

此外，還有視覺藝術系的「3D動畫-果多的探險日記」，中國語文學系融入文化與星觀激盪出特色展區「當鵲橋遇見了銀河」，科普傳播學系利用各種科學原理設計而成的「密室逃脫」，以及「動手做天文DIY」，提供親子共學共作的機會等，這些都是同學絞盡腦汁的研發創作成果。

今天上午就有來自全屏東縣13所國小參與永齡暑期課輔的小朋友們，到場體驗在八大行星穿梭遨遊的感覺。另外，前屏東天文協會理事長施世治今天也到現場主講「隕石與人生」，帶來許多蒐藏多年難得一見的隕石分享。