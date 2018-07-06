為植物人洗牙保健 牙醫師父子7年義行不間斷

2018-07-06 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



牙醫師邱廷上與兒子邱筠太是一對牙醫師父子，人稱「大邱」與「小邱」醫師，他們連續7年到創世基金會屏東分院義務為植物人潔牙，一直到今年才有健保支援，大邱醫師說當初來服務時，並不確定可以做多久，但是到了創世後，發現這裡的護理人員視病如親，他們也深受感動，「7年來其實收獲最多的是自己」。

頭戴頭燈、手拿洗牙機器，大邱醫師正忙著為創世屏東分院的院民洗牙，有些院民會百般抗拒，不過大邱醫師倒是耐心十足，採取分段進攻的策略，一樣能把院民的牙齒清理得乾乾淨淨。

邱廷上是麟洛牙醫診所的牙醫師，7年前在中華民國牙醫師公會聯合會安排的一次課程中，得知創世屏東院需要牙醫師協助，便帶著助理前往幫忙，沒有想到這一次的任務就停不下來，一轉眼已過了7年，當年還在唸書的邱筠太後來也受父親影響成了牙醫師，現在每月的創世服務時間到，他也會跟著父親一起前往。

創世屏東分院院長林艾樺表示，以前她一直為植物人的牙齒清潔煩惱不已，有些牙醫師沒有為身障者服務的經驗，也很難下手，7年前的一次課程中，她當面向當時的講師邱廷上反映，沒有想到促成了7年的創世之緣，每次看到醫師和助理扛著笨重的器具出門，她心裡特別感動。更歡迎更多人加入服務植物人的行列。愛心專線：(08)721-0038。