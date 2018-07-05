買賣房子要小心 非法仲介處處有陷阱

2018-07-05 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



買賣或承租房屋都要注意看，高雄市地政局今年1月接獲民眾陳情某網路平台粉絲專頁是非法的不動產業者，經查明後發現專頁有粉絲4000多人，網頁刊登多項租賃物件，還有宣傳影片，協助房東出租及房客租屋等服務，地政局立即通知平台，不屬合法房仲經紀業，要求立即下架、改善。

高雄市政府地政局黃進雄局長表示，從事不動產買賣、互易、租賃之居間或代理業務，屬仲介業務範圍，必須委託合法業者，違法者，除禁止其營業外，開罰新台幣10萬到30萬元不等，如仍繼續營業，可處1年以下有期徒刑。

黃進雄說，今年上半年，地政局針對涉及非法仲介業者蒐證調查的案件已有10餘件，除禁止業者繼續營業外，裁罰的金額將突破百萬元，藉由公私部門聯合查緝杜絶非法仲介，維護消費者權益。

地政局說，這種非法仲介業者大都以個人名義執行業務，許多人已站在法律邊緣還渾然不知，這些都無法讓購屋或承租者取得合法保障權益。

歸納起來大略有幾種經營形態：第一、以網路部落客方式經營粉絲專頁，在網頁上張貼許多租售不動產標的物照片，藉由與網友的互動達到居間媒合的目的；第二、由大樓管理員自行帶人看屋，若媒合成功再向屋主收取服務報酬。

第三、地政士（俗稱代書）超越法定業務範圍，私自經營不動產仲介，甚至懸掛房屋仲介招牌；第四、匿名到處張貼海報傳單、懸掛布條、訂做大型看版或匿名刋登在591等網路平台之不動產廣告物件，以達到居間媒合目的。