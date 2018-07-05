高雄飯店業推暑假優惠 五星飯店早午餐買一送一

2018-07-05 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



暑假商機大，高雄百貨、遊樂園及飯店業看準親子旅遊夯，紛紛省錢專案，就是希望能爭取更多客源，像漢來飯店推出第二房只要1599元，寒軒國際打出早午餐買一送一，預約電話接到手軟。

漢來飯店針對精打細算的小資族及家庭旅遊，暑假期間推出「漢來瘋高雄」住房專案，想要再更精減預算，可選不含早餐的A方案每晚3099元起；若想要豐富一些，可選擇含2客早餐的B方案每晚3699起，專案更超值是不論是A方案或B方案，只要連續住兩晚、或一次訂兩間房，第二房只要1599元 ，對於有預算考量又追求高品質旅遊的人來說，是頗佳的住宿選擇。

高雄寒軒國際飯店最近早午餐很熱門，消費者衝著早午餐買一送一的優惠而來。飯店業者原來為了慶祝大考結束，迎接暑假到來，推出早午餐優惠專案，到7月6日前推出早午餐買一送一，平均一人只需要270元，預約電話不斷，業者考慮未來還要擇日不定期推出，吸引客源。