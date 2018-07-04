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屏東表揚百歲人瑞鄰長 日治時代服務至今

2018-07-04 18:17中央社 屏東縣4日電

屏東縣政府今天表揚村里長及服務滿50年資深鄰長，10名服務滿50年鄰長平均年齡87歲，最高齡100歲是從日治時代當鄰長的管奕泉。從勞軍到發宣傳單，見證台灣民主社會發展史。

據屏東縣政府民政處資料，這10名服務滿50年的鄰長，其中1名100歲，2名90多歲，5名80多歲，2名70多歲，平均年齡為87歲。

高齡100歲的內埔鄉東寧村管奕泉從日治時代當鄰長至今，由於有些重聽，她的孫女管菊芳接受記者訪問時表示，管奕泉曾提及，日據時代如果沒有「任務」在身，就會派去當軍伕，當時由一名保正推薦他當鄰長，讓他免於當兵。

管菊芳說，管奕泉不服老，一直到去年，都還下田工作，並堅持自己發宣傳單，比較遠的家戶才由子女代勞，今年開始拄拐杖，村長認為讓有他事做比較不會老，仍由他繼續當鄰長。

93歲屏東市光榮里的羅菊妹是第2高齡的鄰長，她表示，擔任鄰長已66年，年輕時擔任助產士，里鄰推薦她當鄰長，她就一直擔任至今。早年當鄰長工作比較多，中秋節及春節要募款勞軍、還要帶鄰里民割路邊的草，現在只發選舉公報和政令宣傳單，比較輕鬆。

鄰長是無給職，現在連政府贈閱的報紙都要鄰長繳新台幣50元，羅菊妹說，沒有想退休是因為人本來就是要服務社會。

屏東市勝利里88歲鄰長黃明榮由女兒黃惠省陪同領獎，黃惠省表示，父親當鄰長56年，超過半世紀讓人興奮。他很有使命感，早年冬令救濟募不足款，他還會自掏腰包，現在發傳單，他還是要自己來，子女也會協助。

縣政府民政處人員表示，高齡的鄰長多數是因里長認為他們配合度夠，所以繼續推薦他們擔任，現在鄰長的任務只有發選舉公報和政令宣導傳單，做不來的多數子女都會幫忙。

中秋節

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