開車過人行道天橋？外地天兵遊客卡在東港半空中

2018-07-04 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



天兵！這樣你也開過去？東港立體停車場3樓人行道天橋和華僑市場頂樓相連，昨天下午竟然有外地遊客一路開車過天橋，直到跌落樓梯才發現糟了，在市場頂樓繞一圈沒路走受困，最後向東港區漁會討救兵，叫來9位壯漢幫忙抬車推車才順利脫困。

昨天下午3點多，一名從外地來東港鎮旅遊的30歲情侶檔，駕駛一輛MARCH小客車停到東港立體停車場，開到3樓後看到指標寫著通往華僑市場，誤將車開上人行道天橋，結果突然「碰」的一聲跌落樓梯，才終於驚覺開錯地方，車輛卡在樓梯進退兩難，硬著頭皮開下頂樓，找不到路出去受困。

前往支援的東港區漁會人員表示，這輛車雖然拿木板要爬7階的樓梯，但太陡根本上不去，最後考慮前輪驅動用倒車方式再使用木桿當千斤頂，抬起車後往前推才回到天橋上，幸好只有前後車體跟保險桿受損，而情侶檔脫困後仍一臉驚魂未定。

「一般人根本不會開車到天橋啦！」一名男性遊客首次到東港，一樣停好車用走的過天橋。地方人士則表示，雖然天橋沒有阻車裝置，但開車過去根本不順，想不透怎會發生這種事，直呼「簡直是天兵」。