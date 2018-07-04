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印尼羽賽／戴資穎34分鐘速拿首輪勝 拉出25連勝

高雄最強下酒菜出爐 得獎佳餚將在啤酒節登場

2018-07-04 14:49經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

「2018高雄下酒菜料理競賽」得獎店家與攤商名單出爐。照片／高市府提供
「2018高雄下酒菜料理競賽」得獎店家與攤商名單出爐。照片／高市府提供
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「2018高雄下酒菜料理競賽」得獎店家與攤商名單出爐，今日特別選在連莊優勝的店家「阿榮海鮮鵝肉餐廳」舉辦頒獎典禮，現場原汁原味呈現多道優質下酒菜料理，結合南部熱情以辦桌形式澎派呈現高雄料理的驕傲!

今年的競賽過程十分激烈，共有147家報名參賽，贏家一路歷經網路海選、評審試吃以及電視節目「國光幫幫忙之大哥是對的」等嚴格考驗，最終優勝店家分別為連莊的阿榮海鮮鵝肉餐廳和異軍突起的頂真鮮餐飲（支支紅）；攤商組則由胖奇熱狗堡、丸魂章魚燒、雞記香港仔、串神炭火燒烤、海之星、Q蛋臭鬥福、波喬鍩buongiorno、東山正鴨頭等8家市場夜市小吃拿下優勝。

本屆下酒菜料理競賽更前進歐洲到啤酒節的發源地-德國慕尼黑尋找最道地的下酒菜料理，發掘烤豬腳、烤春雞與香腸等德式特色小食並邀請HB慕尼黑皇家啤酒來到高雄，與在地優勝商家共同進駐啤酒音樂節大會食堂，民眾不用遠渡重洋即可享用異國美食。

經發局更首度將體感科技大型商展活動移師至啤酒節現場舉行，打造「VR體感電競館」，邀請民眾一起戴上VR戰甲頭盔，坐上體感模擬飛行器，體驗虛擬世界的戰場。民眾憑3天啤酒節門票即可於「VR體感電競館－閃電對決」體驗。此外，活動現場特地準備大螢幕轉播世足8強賽事，許立明市長熱情邀請大家7月6日至8日來到啤酒節現場，一起輕鬆FUN暑假玩樂高雄。

經發局李怡德局長表示，為了讓民眾開心喝酒、大口享用美食並安全回家，特別與台灣大車隊合作推出「3C啤酒美食安全」計畫，只要在高雄啤酒音樂節活動期間，憑活動手環與12個啤酒瓶蓋或啤酒易開罐，可於大會指定計程車排班處折抵85元基本車資，乘客僅需支付超過之金額即可。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

慕尼黑計程車

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