本土登革熱現蹤 高雄誓師大會示範清容器、刷水溝殺蚊

2018-07-04 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市前鎮區7月1日出現今年首例本土登革熱確定個案，代理市長許立明4日上午率市府防疫團隊在前鎮朝陽寺舉辦「滅斑」防疫動員誓師大會，現場除示範巡倒清刷等清除孳生源4步驟，環保局更展示首創的「高溫高壓消滅孑孓」溝壁沖刷作業，運用高溫水柱殺死蟲卵，安全期可延長至28天以上。

環保局副局長張瑞琿表示，高溫高壓沖刷溝壁消滅孑孓，主要是以攝氏70至80度的高溫熱水，搭配水壓3500psi（磅/每平方英吋）的水柱，沖洗有孑孓的陽性溝溝壁，以物理防治方式取代噴藥，可避免病媒蚊產生抗藥性，且今年3到5月在三民區8條水溝進行實測追蹤，有6條長達28天以上都沒有新生孑孓。

張瑞琿說，高雄市區有許多陽性溝段位於狹窄巷弄內，過去使用的沖吸溝泥車較難進入作業，高溫高壓沖洗機則因體積小、機動性高，且以熱水就能燙死孑孓，又可降低環境用藥使用量，環保局計畫今年底前將引入2組高溫高壓沖洗設備，加入消滅孑孓行動。

許立明表示，今年高雄市首例本土登革熱確定病例出現在前鎮區草衙里，雖僅有1例，但因草衙地區人口流動性高，病毒易透過人的移動帶往其他行政區里，且近日連續陣雨，更易因積水孳生蚊蟲，呼籲民眾提高警覺，加強清除積水容器，降低社區內病媒蚊密度，減少被感染登革熱的風險。