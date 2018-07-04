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本土登革熱現蹤 高雄誓師大會示範清容器、刷水溝殺蚊

2018-07-04 13:16聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市前鎮區7月1日出現今年首例本土登革熱確定個案，代理市長許立明4日上午率市府防疫團隊在前鎮朝陽寺舉辦「滅斑」防疫動員誓師大會，現場除示範巡倒清刷等清除孳生源4步驟，環保局更展示首創的「高溫高壓消滅孑孓」溝壁沖刷作業，運用高溫水柱殺死蟲卵，安全期可延長至28天以上。

環保局副局長張瑞琿表示，高溫高壓沖刷溝壁消滅孑孓，主要是以攝氏70至80度的高溫熱水，搭配水壓3500psi（磅/每平方英吋）的水柱，沖洗有孑孓的陽性溝溝壁，以物理防治方式取代噴藥，可避免病媒蚊產生抗藥性，且今年3到5月在三民區8條水溝進行實測追蹤，有6條長達28天以上都沒有新生孑孓。

張瑞琿說，高雄市區有許多陽性溝段位於狹窄巷弄內，過去使用的沖吸溝泥車較難進入作業，高溫高壓沖洗機則因體積小、機動性高，且以熱水就能燙死孑孓，又可降低環境用藥使用量，環保局計畫今年底前將引入2組高溫高壓沖洗設備，加入消滅孑孓行動。

許立明表示，今年高雄市首例本土登革熱確定病例出現在前鎮區草衙里，雖僅有1例，但因草衙地區人口流動性高，病毒易透過人的移動帶往其他行政區里，且近日連續陣雨，更易因積水孳生蚊蟲，呼籲民眾提高警覺，加強清除積水容器，降低社區內病媒蚊密度，減少被感染登革熱的風險。

衛生局說，根據近幾年疫調經驗，感染登革熱患者不一定有明顯發燒等症狀，常被當成感冒治療，錯失第一時間確診時機，導致登革熱病毒在社區內傳播開來，提醒住在高風險區的居民，若出現發燒、頭痛、骨頭痠痛、噁心、嘔吐、腹瀉、紅疹等疑似症狀，可就近至診所快篩，30分鐘即可得知初步結果。

高雄市環保局首創「高溫高壓沖刷溝壁消滅孑孓」，以攝氏70至80度的熱水及高壓水柱...
高雄市環保局首創「高溫高壓沖刷溝壁消滅孑孓」，以攝氏70至80度的熱水及高壓水柱沖刷有孑孓的陽性溝溝壁，以物理防治方式取代噴藥，可避免病媒蚊產生抗藥性。圖／高雄市衛生局提供
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高雄市代理市長許立明率防疫團隊在前鎮區舉行「滅斑」動員誓師大會，並視察環保局首創...
高雄市代理市長許立明率防疫團隊在前鎮區舉行「滅斑」動員誓師大會，並視察環保局首創的高溫高壓滅孑孓作業，未來可避免病媒蚊對環境用藥產生抗藥性。記者蔡容喬／攝影
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高溫登革熱發燒

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