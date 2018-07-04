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跌破眼鏡！被國人狂嫌的墾丁 是外國旅客最愛景點

到菜市場挽面 飯店結合鄰里體驗在地文化

2018-07-04 11:59中央社 台北4日電

高雄除了西子灣，當紅的駁二特區，還有什麼地方好玩，飯店禮賓主任曾偉洋，將高雄日常的菜市場、挽面包裝成鄰里觀光行程，帶領觀光客深入認識在地日常。

高雄英迪格酒店禮賓接待主任曾偉洋是1993年出生的高雄青年，他說：「走訪一個城市，最能深入了解在地的地方就是菜市場。」

在高雄出生、長大的曾偉洋，對於在地有許多情感，而為了讓更多觀光客認識自己的家鄉，他整理出自己日常熟悉的環境和地方，規劃一系列在地鄰里路線，親自帶領觀光客走訪高雄人的在地生活圈。

他表示，高雄南華觀光商圈是在地人平常逛的市場，可以吃到簡單樸實的台式炸甜品白糖粿，長糯米碾壓成粉後，加水搓揉就是台語所說的粿，下油鍋炸起沾糖粉或芝麻花生粉就是在地人兒時記憶中的味道。

另外，巷弄間還有一間間的挽面店，手法老練的阿姨用兩根棉線幫人去掉臉上的汗毛，不只愛美的女孩，也吸引很多男顧客。

高雄英迪格酒店今天發布新聞稿表示，英迪格酒店是國際集團洲際酒店旗下精品酒店品牌，品牌精神重視鄰里文化，每季都會舉辦集團內部評選。

新聞稿說，今年大中華區英迪格酒店鄰里大使評選有上海外灘、大理洱海天域、麗江古城、廈門海港、高雄中央公園、香港港島、天津海河英迪格酒店等酒店參賽，而這條「菜市場路線」，也讓曾偉洋從這些競爭者中脫穎而出，獲得最佳故事獎。

越來越多飯店重視和地方文化的結合，花蓮成旅晶贊飯店也和在地的醬油食品工廠合作，不只帶旅客認識古法醬油製作的流程，還能現場體驗製作豆腐乳或鹽麴醬；而墾丁華泰瑞苑則是和當地的龍水社區合作，安排旅客體驗在溪水摸蛤蜊、品嚐龍水米料理和做紅龜粿，不只飯店受益，也帶動當地觀光發展。

上海香港

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