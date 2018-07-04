高市清晨大雨 鳥松神農路積水

2018-07-04 08:50 中央社 高雄4日電



受到對流雲系的影響，今天清晨高雄市持續大雨，大社區的時雨量一度超過55毫米，致神農路一帶積水，道路封閉抽水，影響上班車流。

清晨對流雲系移入，包括茄萣、湖內、路竹、永安一帶雨勢較大，高雄氣象站統計，大社區一帶的時雨量有55毫米。

55毫米的時雨量致鳥松神農路部分路段車道積水約30公分，警方一度封閉車道，水利局派員加速抽水。

神農路890號於前天暴雨時，一度積水近百公分，水利局說是箱涵受到雜物阻塞影響水路排水。

今天清晨大雨道路又積水，逢上班時間，鳥松神農路通往大寮區的交通一度壅塞難行。