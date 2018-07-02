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敬老禮金加碼 澎縣為免紛擾延後實施

2018-07-02 21:09中央社 澎湖縣2日電

澎湖縣重陽節敬老禮金加碼案，澎湖縣政府今天發布新聞指出，不願意這一良善政策，變成特定人士選舉操弄議題與議會審議時困擾，決定延後實施日期。

澎湖縣長陳光復表示，好的政策就該執行，在縣府財政能夠負擔、不會增加負債的狀況下，能夠為長輩加碼禮金是好事一樁，他的立場和決定不變，為長輩加福利的政策將在選後立即提送縣議會審議。

澎湖敬老禮金一年是新台幣5000元，今年上半年已發3000元，原本剩2000元。但議會提議，縣府才有加碼5000元想法；若議會通過，5000元連同剩餘2000元，65歲以上老人家在重陽節可領到7000元。

縣府表示，敬老禮金加碼政策，起於有議員建議針對退休軍公教人員加碼慰問金，縣長陳光復認為基於公平，禮金加碼應擴及全縣年長者，因此進行財政狀況評估，由於縣府減債有成，連續兩年歲出均有盈餘，縣府在確認這三年多來的減債成果足以支應禮金加碼，債務不會因此增長，並且不會排擠其他預算。

縣府指出，敬老禮金加碼政策，沒有財務及法律面的問題，但在政策定案後，有民眾向澎湖地檢署檢舉，指縣府加碼社會福利可能涉及賄選，並造成不公平競爭，縣長陳光復不願意這一良善政策成為特定人的選舉操弄議題，甚至造成縣議會審議時困擾，決定延後實施日期。

依縣府資料，今年澎湖縣政府獲中央統籌分配款3億6000萬及公益彩券連續2年6000萬獎金，財政額外收入增加，在議會建議補助因受年金改革影響退休人員，為給長者及學童的更好未來發展，除5月1日起已實施的國中小營養午餐免費政策外；基於公平性及對過去為澎湖奉獻長者的尊重，澎湖1萬6500多名的65歲以上長者敬老津貼，自5000元調高至1萬元，預估增加8500萬元，由縣府財、主等單位調整自籌，讓理財成果分享給鄉親。

澎湖陳光復

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