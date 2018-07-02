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屏東牡丹石板屋遺址莫亂入 排灣祖靈聖地有規矩

2018-07-02 08:55聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣恆春半島有多處石板屋遺址，偶有外人私闖探秘，因未先祭拜祖靈，惹火在地排灣族...
屏東縣恆春半島有多處石板屋遺址，偶有外人私闖探秘，因未先祭拜祖靈，惹火在地排灣族人。記者潘欣中／翻攝
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屏東縣恆春半島有10多處荒廢的石板屋遺址，石板屋謎樣的身世，不只吸引考古學者做研究，還有少數導遊帶觀光團前往探秘，卻惹怒在地排灣族人；牡丹鄉排灣族耆老曾德榮說，進入遺址前要先祭拜、告知祖靈來意，外人私闖會驚擾祖靈聖地，是族人的大忌，請外人自重。

屏東縣南區的石板屋遺址主要在牡丹鄉和滿州鄉山區，考古學家考證部分約有500至600年歷史，部分是逾百年歷史，它由一塊塊石板堆置而成， 屋高約1公尺，屋內挖深約半公尺，石板厚度約3至5公分間；是否和菲律賓群島的小黑人或傳說中的矮黑人有關，學界仍無定論，謎樣的身世引人好奇。

屏南地區的石板屋遺址群，除了牡丹鄉石門村一處纳入文化歷史景點，餘都未整理，淹沒在荒湮蔓草中；牡丹鄉導覽解說員古英勇說，遺址是祖靈聖地，進入要懷抱著敬畏與感恩的心，體會祖先在這塊土地胼手胝足、與自然和諧相處的生命智慧，不可喧嘩驚擾祖靈，會以小米酒、香菸及檳榔祭拜，告訴祖靈來意，請祖靈允許和庇佑。

考古學者進入石板屋遺址做研究，多會找當地族人帶路、做祭拜儀式；讓族人火大的是，少部分導遊以觀光名義帶團逕自闖入遺址，喧嘩吵鬧，還有少數考古學者以研究之名擅自進入、帶走石板，甚至帶學生團來做戶外教學，發現的族人當場訓斥「請尊重我們的祖靈聖地」，對方卻一副無所謂的態度，讓人氣結。

牡丹鄉四林格舊部落後方有個石板屋遺址，雖多已傾斜頹圮，但家屋的地基、格局、前庭、主室和畜棚仍可清楚辨識，家屋比鄰成排且呈階梯狀分層林立，遺留的石板數量相當壯觀；部落耆老曾德榮說，族人進入都會由巫師帶領祭祀，並在周邊大樹綁上人靈交界的識別紅線，提醒遊客不要越界，但偶會發現私闖的遊客，請大家相互尊重。

屏東丹牡丹鄉四林格部落居民，在部落和石板屋遺址交界處的樹上綁上紅線，提醒外人勿越...
屏東丹牡丹鄉四林格部落居民，在部落和石板屋遺址交界處的樹上綁上紅線，提醒外人勿越界驚擾祖靈。記者潘欣中／攝影
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