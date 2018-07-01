悠遊卡無法租C-Bike 高捷籲付設備修改費

2018-07-01 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高雄市公共腳踏車C-bike即將開放多卡通租借，其中i-cash、Happy Cash同意負擔250萬元設備修改費，近期可陸續上線。但悠遊卡評估成本效益不佳，表示還在跟高捷公司議價；高捷公司則呼籲悠遊卡公司付費，否認金額有「討論空間」。

悠遊卡公司曾因高雄捷運加值機建置費用，與高捷公司喬不攏，一度無法使用高捷加值機，直到今年初才談妥；目前悠遊卡在高捷全線機器加值系統，已建置並測試完成，預估將於暑假上線。不過如今又因C-bike，再與高捷公司出現歧見。

高捷公司表示，高雄市政府建置的C-Bike，是全國第一個「都會網絡型」公共腳踏車租賃系統，目前每日使用達1萬5000人次以上，除了方便高雄民眾使用，也是許多外地遊客來高雄深度旅遊常用的交通工具，但目前僅能用一卡通租借。

為了方便更多民眾使用C-Bike，高捷公司表示，即將開放各家票證公司加入，讓高雄市的大眾運輸系統，除了捷運、公車外，連公共腳踏車也能夠達到多卡通。

因此，高捷公司與票證業者協商，希望各業者負擔等額的設備修改費250萬元（未稅），其中i-cash、Happy Cash已同意，近期可陸續上線，但悠遊卡至今未同意。

針對悠遊卡部分，高捷公司今表示，基於雙方先前協議，高捷公司已完成相關設備修改，等悠遊卡公司給付設備修改費，即可立即開通，但否認金額還有討論空間。

「C-bike多卡通只差臨門一腳」，高捷公司今呼籲悠遊卡公司，儘速依合約與雙方協議完成後續程序，讓悠遊卡於今年暑假可在C-bike開通，方便更多遊客租借。