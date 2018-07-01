「2018瘋藝夏」衛武營盛大開幕 藝術踩街熱鬧滾滾

2018-07-01 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市政府教育局、衛武營國家表演藝術中心與衛武營籌備處，合作打造南台灣最大的親子藝術盛典「2018高雄瘋藝夏」，昨天盛大開幕。由高雄市學生轉動聯盟登場表演，還有創客大偶從鳳山國小出發展開「藝術大偶瘋踩街」，要high翻整個7月。

「2018高雄瘋藝夏」今年繼續與「衞武營童樂節」合作，並整合高雄市文化局、觀光局、社會局、海洋局、原民會、客委會、高市圖、高美館的活動，讓7月成為南台灣最大、最瘋的藝術活動。活動包括「藝術大偶踩街」、「藝術創客體驗市集」、「環境裝置藝術」、「藝術工作坊」、「魔法舞台」與「美術班聯展暨創意作品徵集展」、「偏鄉校園巡演」等，預計有200所學校、超過20萬名親師生參與。

藝術踩街昨天下午登場，隊伍從鳳山國小門口出發，民族國小的直排輪帶領遊行隊伍前進。現場有各級學校家長協會的斗笠大軍、彌陀國小的三太子、河堤國小的船塢造型隊、文府國小李哪吒風火輪、南成國小的高雄地標傘陣、明正國小的體操隊、林園國小的藝術造飛機、鳳西國小的魔法天使鳥、新發國小在地色彩山茶與花芒果黃彩繪扯鈴隊、翁園國小獨輪車、建國國小六合阿榮大偶領著夜市達人、瑞祥國小的大偶祥祥與瑞瑞等，整個踩街隊伍讓鳳山市區熱鬧滾滾。