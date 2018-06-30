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福田一元水餃告別高雄 7月底要在台東重開幕續賣

2018-06-30 23:47聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

去年11月間在高雄市左營區重愛路、文川路口開幕的福田一元水餃今（30日）最後一天營業，創辦人李杰晚間特別到店裡跟顧客道別，並說福田一元水餃要移到台東繼續營業，已經找好店面，結束高雄的營業之後會陸續把一些設備運到台東，希望7月底能在台東開張。

李杰說，跟大家在高雄店裡相處一段時間，滿開心的，現在要離開，有一點不捨，還是希望高雄的朋友未來都可以生活得很好；接下來應該會到台東，台東那邊的店面已經租好了，新店維持高雄的經營模式，不會改變，就是賣一元水餃。

他表示，從一些政府統計中知道台東的中低、低收和有殘障手冊的人不少，那裡有更多人需要幫助，到台東之後，也可以把資源用在更有效的地方。

李杰算算開高雄福田一元水餃店投注的經費，店面裝潢和添各種設備花了100多萬元，開始經營之後，平均一個月「燒」50萬元，8個月下來也有400多萬元；店裡每天多賣出1萬顆水餃，曾有一天賣超2萬顆，但也有一天賣數千顆的時候，像下雨天，就有賣3、4000顆的時候。

賣那麼便宜的水餃，他強調就是做公益，一定賠錢，他投資房地產和股票賺錢，開一元水餃店，就是要做善事，只是因一位90多歲的老人家受媒體採訪後被質疑店裡找老人家來演戲，他覺得很生氣，就決定不做了。

「如果做善事是為了搏名聲，做1、2星期就夠了，可是這家店做了8個月，也快1年耶！」李杰站在店外，許多顧客與他合照，他也一一與顧客握手道別。

高雄福田一元水餃最後一天營業，許多顧客特地上門用餐，為店老闆打氣兼祝福。

福田一元水餃結束高雄的營業之後， 將到台東展新店繼續賣一元水餃。記者楊濡嘉／攝影
福田一元水餃結束高雄的營業之後， 將到台東展新店繼續賣一元水餃。記者楊濡嘉／攝影
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6月30日最後一天營業的高雄市福田一元水餃， 將把一元水餃的經營模式移到台東新店...
6月30日最後一天營業的高雄市福田一元水餃， 將把一元水餃的經營模式移到台東新店。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市福田一元水餃6月30日最後營業，不少顧客特地去用餐。記者楊濡嘉／攝影
高雄市福田一元水餃6月30日最後營業，不少顧客特地去用餐。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市福田一元水餃6月30日結束營業，創辦人李杰到店裡向顧客道別並表示7月底會在...
高雄市福田一元水餃6月30日結束營業，創辦人李杰到店裡向顧客道別並表示7月底會在台東重開一元水餃店。記者楊濡嘉／攝影
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