家樂福金門店開幕 下午5點前營業額僅300萬 不如預期
家樂福離島第一家分店今天正式開幕，開幕首日就吸引爆滿的採購人潮，估計一整天下來人潮絡繹不絕，整個商場到處都擠滿人，結帳更是要等20分鐘以上，原本外界預期營業額會破千萬，但在下午5點前的營業額僅300萬，一般預料可能是排隊要等太久，朝聖的人比購買的人多，但最近買氣都會持續。
家樂福金門店開幕儀式於今天上午10時舉行，由台灣家樂福總經理王俊超、法國在台協會主任紀博偉、金門副縣長吳成典等人共同主持開幕剪綵，現場也擠滿等著入場的民眾，有人為了買百元福袋，6點多就到場排隊。
時間一到，數千位民眾瞬時湧進賣場，其中1樓生鮮、蔬果、熟食區立刻擠爆不少婆婆媽媽，架上50隻烤雞，不到5分鐘就被搶空，很多婦女表示，金門的拜拜超級多，這邊的熟食區很方便，往後應該會常來報到。還有許多商品更是一上架，就被一掃而空。
現場的利多之一，就是重達40斤的西瓜，一顆只要299，同樣吸引民眾排隊搶購，民眾說，價格比當地便宜很多，這麼大的西瓜，可能單運費就約200元，平均下來，一斤約8元，今天可說是買到賺到。
還有不少從廈門過來自由行的遊客直接拉著行李箱來採購面膜與沐浴乳等用品，李小姐說，她們從微信知道開幕的訊息，決定來湊熱鬧採買，今天有些商品有折扣，且結帳還有9折優待，實在太超值！
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