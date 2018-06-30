家樂福金門店開幕 下午5點前營業額僅300萬 不如預期

2018-06-30 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



家樂福離島第一家分店今天正式開幕，開幕首日就吸引爆滿的採購人潮，估計一整天下來人潮絡繹不絕，整個商場到處都擠滿人，結帳更是要等20分鐘以上，原本外界預期營業額會破千萬，但在下午5點前的營業額僅300萬，一般預料可能是排隊要等太久，朝聖的人比購買的人多，但最近買氣都會持續。

家樂福金門店開幕儀式於今天上午10時舉行，由台灣家樂福總經理王俊超、法國在台協會主任紀博偉、金門副縣長吳成典等人共同主持開幕剪綵，現場也擠滿等著入場的民眾，有人為了買百元福袋，6點多就到場排隊。

時間一到，數千位民眾瞬時湧進賣場，其中1樓生鮮、蔬果、熟食區立刻擠爆不少婆婆媽媽，架上50隻烤雞，不到5分鐘就被搶空，很多婦女表示，金門的拜拜超級多，這邊的熟食區很方便，往後應該會常來報到。還有許多商品更是一上架，就被一掃而空。

現場的利多之一，就是重達40斤的西瓜，一顆只要299，同樣吸引民眾排隊搶購，民眾說，價格比當地便宜很多，這麼大的西瓜，可能單運費就約200元，平均下來，一斤約8元，今天可說是買到賺到。