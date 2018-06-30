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高雄大寮下大雨 市區現彩虹

2018-06-30 18:45聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

今天下午5時許，高雄市部分地區下大雨，大寮區一小時累積雨量逾50毫米，高雄氣象站表示已達到大雨標準。到下午6時30分，未下太多雨的市中心區，天空出現彩虹，許多人仰頭觀看。高雄市水利局表示，大寮未傳出災情。

高雄氣象站下午6時10資料，高雄市大寮區時雨量逾50毫米。圖／高雄氣象站提供
高雄氣象站下午6時10資料，高雄市大寮區時雨量逾50毫米。圖／高雄氣象站提供
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今天下午6時許，高雄市中心天空現彩虹。圖／民眾提供
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