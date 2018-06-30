上養父下育子 磨心石周建義不喊苦

2018-06-30 17:01 中央社 高雄30日電



50多歲的周建義為中低收入戶，與太太育有5子，其中小兒子為中度智能障礙，也要奉養80多歲的父親，為困苦的生活操勞，磨心石的他不喊苦說：「盡孝道和照顧家庭是我的責任」。

高雄市107年孝行獎今天舉行表揚典禮，其中周建義、陸俐君與韓世傑為全國107年孝行獎得主，與其他得獎人接受高雄市副市長楊明州表揚。

雖然生活困苦，周建義仍保有樂觀心境，並深化觀念為人子女就是要盡孝道，即使於民國102年因心肌梗塞後，時常出現休克而無法工作，也忍著身體不適親力親為照顧膝蓋關節退化的父親，隨時在旁照護。

除了小兒子就讀特殊教育學校，周建義其餘子女皆已出嫁或就業，家中經濟依靠太太及孩子微薄薪水支撐，他仍將照顧父親的孝道責任擺第一，不僅身體力行還教導給子女，當他生病住院期間，子女也會一起合作幫阿公洗澡、更衣及陪伴散步。

周建義說，每人的人生際遇不同，雖然他的經濟環境不佳，孝順父親不能打折扣。

陸俐君的母親104年因車禍成為植物人，陸家一夕之間面臨重創，她與妹妹商議後決定親自照顧媽媽，3年前調整醫院的上班時間專值大夜班，與妹妹輪替照顧母親。

姊妹倆每天定時幫母親灌食、換尿布、洗澡、換藥、抽痰及按摩，在無微不至照護之下，媽媽臥床3年多來身上沒有傷口和褥瘡，且有些微的反應，會皺眉及落淚讓姊妹倆信心大增。

因病過世多年的父親是退休榮民，且母親和姊姊及妹妹都患有中度智能障礙，42歲的韓世傑一肩挑起全家重擔，但對於照顧親人更不遺餘力，尤其在母親因病住院期間，都於凌晨夜市擺攤收攤打烊後，即刻趕往醫院與姐姐輪替照顧母親。

面對家中的困境和磨難，韓世傑並不氣餒，反而更樂觀積極面對，營造家庭生活，一有休假就安排全家旅遊，家人感情更緊密，現在家中的牆壁已貼滿全家出遊的照片。