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寄養寶寶喜獲重生 屏東家扶歡送會笑中帶淚

2018-06-30 15:58聯合報 記者潘欣中╱即時報導

不是每個新生兒出生後就受到爸媽愛的苛護，屏東家扶中心今天為6名結束寄養安置的寶寶辦「微笑說再見」歡送會，有的是母親要入獄、有的是小媽媽未婚生子或媽媽暫時無力照顧，4人回到原生家庭，2人安排出養；寄養家庭今天和喜獲重生的寶寶說再見，離別淚水中夾雜著歡笑和祝福。

屏東家扶寄養社工督導黃淑玲說，6名寶寶有的出生10天就送到寄養家庭，有因出現病況曾在保溫箱待了1個月；安置原因包括母親入監服刑、無經濟能力照顧、有交給不適任友人照顧，也有未婚懷孕生子，年齡在10個月至2歲間，多有先天性疾病，寄養家庭在照顧上費盡心力和體力。

寄養媽媽林鎗華談起2歲的「星兒」就紅了眼眶，生母產後不久因吸毒入監服刑，「星兒」出生後出現毒品戒斷症狀，狀況穩定後，又因先天性內顎裂需使用專屬的奶瓶奶嘴，每次餵奶、拍嗝要1小時，還要擔心睡覺時因溢奶或毒品戒斷症狀突然的抽搐而噎到窒息，前半年都無法好好睡。國內一對夫婦接受了她的成長背景與內顎裂，願意收養

在廁所內生下的「揚揚」，送到寄養家庭許增鋁、柯玉放手上時，患有嚴重的異味性皮膚炎，因疼痛難耐的不舒服經常哭鬧，寄養爸媽全天候輪流哄抱，還要隨時防止抓癢；許增鋁說，照顧「揚揚」的皮膚有SOP，馬虎不得，現在皮膚和常人一樣，從緊鎖眉頭到開懷大笑，是他們最大的快樂。

「小麗」的生母未婚生子無力扶養，送安置時即表示要出養，家扶安排出養到瑞典；寄養媽媽黃淑美不捨說，台灣已經少子化了，可愛的「小麗」應該留在台灣；黃淑玲說，「小麗」的原生家庭是三等親內，有多位智能不足，台灣收養家庭是基於傳宗接代觀念，「小麗」的背景很難被台灣收養家庭接受。

寄養媽媽黃淑美照顧的寄養童「小麗」將出養瑞典，屏東家扶中心主任傅敏峯送上印有台灣...
寄養媽媽黃淑美照顧的寄養童「小麗」將出養瑞典，屏東家扶中心主任傅敏峯送上印有台灣英文字樣和圖案的T恤。記者潘欣中／翻攝
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活潑可愛的「星兒」將由國內一對夫婦收養，照顧她的寄養媽媽林鎗華（左）和阿嬤在歡送...
活潑可愛的「星兒」將由國內一對夫婦收養，照顧她的寄養媽媽林鎗華（左）和阿嬤在歡送會送上祝福。記者潘欣中／翻攝
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寄養家庭收養毒品

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