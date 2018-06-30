一人顧3名智能障礙家人 夜市攤販樂帶母姊妹遊遍台灣

2018-06-30 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



一人在夜市擺攤賣臭豆腐照顧智能障礙的母親、姊姊和妹妹，不覺得苦，不怨天尤人，還帶著她們全台知名風景區走透透，甚至搭船到綠島，就是為了讓家人開心。今年高雄市孝行獎表揚對象之一，42歲的韓世傑豁達面對一般人認為的困頓，簡單「就是順其自然」一句話卻令人感動。

韓世傑參加孝行獎頒獎典禮，母親、姊姊、妹妹都到場，靜靜坐在位子上看著他上台領獎。「只要出門，除了擺攤做生意之外，一定是全家同行！」韓世傑說，放著媽媽、姊姊、妹妹在家，她們不知道要做什麼，自己也不放心，所以即使去超市買個東西，也是一家人同行，

如果出遠門，就用自己七人座的車子載她們，近一點的，他騎媽媽的無障礙電動車載媽媽，姊姊和妹妹自己騎腳踏車，他們曾經用這種方式搭捷運到高雄市左營區蓮池潭觀賞萬年季活動，因為無障礙電動車和腳踏車可以上捷運。

韓世傑說，他的父親已因病過世多年，父親在世時做大樓清潔工，也和母親做資源回收，日子清苦，家人都能相互照顧，但是他那時無法體會父親照料家人的辛苦，直到自己擔下照顧責任才了解其中要多少承擔。

韓世傑的母親患有中度智能障礙，目前行動不便，主要靠無障礙電動車代步，他的姊姊、妹妹也是中度智能障礙，在心路基金會受輔導，生活能自理，但要買東西結帳就有點困難。

他表示，自己書讀不好，國中畢業就沒有升學，做過許多工作，例如印刷廣告旗子、到菜市場賣衣服，約6年多前在女朋友的鼓勵下自己研究臭豆腐做法，在住家附近的夜市擺攤賣臭豆腐，生意還算穩定，日子過得去，可以照顧家人，最近收留姊姊的朋友「阿弟仔」，要照

顧的多一人，但都沒有關係，就是他吃什麼、阿弟仔也吃什麼。

「我媽媽喜歡我載她出門透透氣。」韓世傑說，為了讓媽媽開心，他每天擺攤之前，一定載媽媽到夜市繞一繞，收攤後再載她出去繞一下。

「我們到處都去，恆春的海生館、台東綠島，都去過了。」韓世傑喜歡一家人開心過日子，不覺得照顧她們是苦差事，更不覺得家人影響他自己追求生活；「就是這樣啊！」、「順其自然啦！」、「不覺得有什麼辛苦耶！」