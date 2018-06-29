拚選舉 陳其邁cosplay超人組英雄聯盟

2018-06-29 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



民進黨高雄市長參選人陳其邁發揮「母雞帶小雞」力量，不計形象全力助民進黨高雄市議員參選人打造吸引選民注意的造型，今天和尋求連任的高雄市議長康裕成等議員參選人組「英雄聯盟」拍宣傳照，特地換上「Superman」勁裝扮超人，之前還穿上圍裙和議員參選人李雅慧合拍宣傳照。

英雄大聯盟的「卡司」，包括「超人」陳其邁、「神力女超人」康裕成、「綠巨人浩克」蘇炎城、「雷神索爾」黃文志、「美國隊長」黃文益、「死侍」鄭孟洳。

陳其邁表示，為了讓民進黨在年底選舉獲勝，自己不只是象徵性穿上超人的衣服，更要發揮超人的戰力，與議員商討高市民關心的議題，並勤跑地方基層，要求自己「零距離、零時差」的了解高雄市民各項需求。

他期許自己像超人一樣，只要有市民呼喚，就立即出發，也帶領同黨議員在年底選舉全壘打，繼續取得議會過半席次；他同時盼所有的議員都有「英雄大聯盟」的精神，守護高雄市民權益、捍衛高雄家園。