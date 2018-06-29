民進黨金門黨部參選登記截止 陳滄江未登記引關注

2018-06-29 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



民進黨金門縣黨部年底公職選舉提名登記作業於今日下午5時截止，結果縣議員部分僅有2人登記，分別是許仲雄、蔡建偉；其餘，鄉鎮長、鄉鎮民代表、村里長皆無人登記；而其中備受注目的是現任議員陳滄江，在最後關頭並未登記，掀起政壇的一陣嘩然，陳滄江表示，他沒有去登記，是因為累了，想沈澱一下；至於外傳他將參選縣長，他說目前為止沒有這個打算。

民進黨金門縣黨部今天表示，從本月25日到29日，受理下屆議員及鄉鎮長登記作業，其中僅有議員第一選區（金城、金寧、烏坵）部分有2人登記，分別為：許仲雄、蔡建偉。第二、三選區無人登記。原縣黨部執委會決議，第一選區議員由現任者優先提名，但現任議員陳滄江至截止時間前，並未前往登記。

民進黨金門縣黨部主委吳增允指出，由於縣議員第一選區有兩位同志登記，預計將先經由執委會進行討論，未來並依循黨內民主制度，選出最好的人選。

已經連任2屆議員的陳滄江未登記參選的消息傳出，立刻有不少支持者打給陳滄江表達關心，陳滄江說，他覺得累了，想休息一陣子，他回來金門這麼多年，南征北討，感謝鄉親的一路支持，接下來將廣泛徵求、聽聽鄉親的意見，再決定下一步。

問政犀利的陳滄江勇於揭弊，先前猛盯縣府的脫硫渣處理與東北試釀案等議題，在網路上支持者眾多，甚至傳出有不少人勸他參選縣長，對此，陳滄江說，目前為止沒有打算參選縣長。