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全台只有這一台值3800萬 今天高雄辦交車派對

2018-06-29 17:48聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄今天下午出現一輛價值3800萬元的勞斯萊斯典藏版，車商表示，這是勞斯萊斯「阿爾卑斯挑戰之旅世紀典藏」─古思特Ghost，全球限量30輛台，亞洲僅4台，全台灣只有這一台，車主是從事貿易及房地產業者王道，他已擁有一台藍寶堅尼，最近看上這部古典造型更愛不釋手，今天下午辦交車派對，選在「遠雄THE ONE」建案會館公開亮相，吸引百名紳士名流一睹車子優雅風采。

車商表示， 1913年6月，勞斯萊斯汽車率4輛銀魂（Silver Ghost）車型在奧地利境內展開一場阿爾卑斯挑戰之旅（Alpine Trials），這是一段舉世公認最考驗汽車耐力的險峻征程。憑藉勞斯萊斯車隊的默契配合與賽手詹姆斯•萊德利（JamesRadley）的出色駕馭，銀魂（Silver Ghost）在超過1820英里的崎嶇山路上表現完美。

為紀念這段歷經艱險的傳奇征程，勞斯萊斯汽車總部在2013年上海國際車展推出「阿爾卑斯挑戰之旅世紀典藏版」古思特（Alpine Trial Centenary Collection Ghost），這是勞斯萊斯汽車首次從歷史著名車型中汲取創作靈感，塑造而出的訂製車型。

從事貿易及投資業的車主王道表示，勞斯萊斯品牌對男人來說，是最夢幻的車款，加上他最愛的賽車的標準，勇於挑戰，登峰造極，決定斥資3800萬元訂製這部歷史紀念意義的車款。今天下午與思翰國際貿易公司與建商遠雄集團結合，為車主辦交車派對，吸引不少愛車人，這部車展示到明天。

「遠雄THE ONE」是遠雄企業團在高雄亞洲新灣區推出亞洲第6高的摩天豪宅，樓高268公尺，共68層，結合飯店與住宅，2020年完工，1到16樓的悅來飯店預定2020年到2021年營運。18～58樓是住宅，坪數116~366坪，樓下飯店與樓上住宅由遠雄集團提供一條龍服務，跟一般主打飯店式管理的豪宅不同的是，還多了客房服務，能請廚師製作餐點垂直化、直送樓上住宅。

勞斯萊斯「阿爾卑斯挑戰之旅世紀典藏」─古思特Ghost，全球限量30輛台，亞洲僅...
勞斯萊斯「阿爾卑斯挑戰之旅世紀典藏」─古思特Ghost，全球限量30輛台，亞洲僅4台，全台灣只有這一台。記者謝梅芬／攝影
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勞斯萊斯「阿爾卑斯挑戰之旅世紀典藏」─古思特Ghost，全球限量30輛台，亞洲僅...
勞斯萊斯「阿爾卑斯挑戰之旅世紀典藏」─古思特Ghost，全球限量30輛台，亞洲僅4台，全台灣只有這一台，車主是從事貿易及房地產業者王道（左三）。記者謝梅芬／攝影
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