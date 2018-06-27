樹德科大創意行動列車前進社區 用美學翻轉生活

2018-06-27 18:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



創意無極限，平日棄而不用的攪拌棒、餐盤或穿不下的牛仔褲，經由巧思改造，都有機會變為獨樹一格的生活用品，樹德科技大學應用設計研究所師生暑假下鄉展示30多件文創產品，要讓創意走入社區，經由美學實踐，翻轉全民生活。

樹德科大應設所「創意行動列車」首站開扺高雄岡山區公所，現場展示的創意產品多數利用棄而不用的小物，經過組裝、再造後，賦予全新的生命，讓社區民眾見識到創意的「魔力」。

「創意，其實就是用心」樹德科大助理教授陳雯萍表示，這次展示的文創品很多都只是改變既有的功能或是棄物再造，像她製作的皮革燈罩，就是將一片皮革應用不斷線的雕花技術剪裁後，裝上燈泡製成。當光線穿越曲線投射牆面，交織出浪漫氛圍的光影，可為居家增添許多生活情趣。

生活中可以改造的素材相當多，研究生蘇美香就把穿不下牛仔褲及一些廢棄裡布，經過染整後，裁製成時髦背包。曾德霖在油畫的一隅鑲上時鐘，就成了一件很漂亮的藝術掛鐘。鄭峻忠及許殷真，則分別使用瓦楞紙與麻繩，創造出具有「年輪」意象的鐘飾。

洪淑琴創作的「炫麗好棒燈」，則是使用咖啡攪拌棒，一棒接一棒疊成幾何造型的藝術燈飾。這些攪拌棒通常是用完就丟，重組後卻製造出令人意想不到的成果。