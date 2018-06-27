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樹德科大創意行動列車前進社區 用美學翻轉生活

2018-06-27 18:45聯合報 記者王昭月╱即時報導

創意無極限，平日棄而不用的攪拌棒、餐盤或穿不下的牛仔褲，經由巧思改造，都有機會變為獨樹一格的生活用品，樹德科技大學應用設計研究所師生暑假下鄉展示30多件文創產品，要讓創意走入社區，經由美學實踐，翻轉全民生活。

樹德科大應設所「創意行動列車」首站開扺高雄岡山區公所，現場展示的創意產品多數利用棄而不用的小物，經過組裝、再造後，賦予全新的生命，讓社區民眾見識到創意的「魔力」。

「創意，其實就是用心」樹德科大助理教授陳雯萍表示，這次展示的文創品很多都只是改變既有的功能或是棄物再造，像她製作的皮革燈罩，就是將一片皮革應用不斷線的雕花技術剪裁後，裝上燈泡製成。當光線穿越曲線投射牆面，交織出浪漫氛圍的光影，可為居家增添許多生活情趣。

生活中可以改造的素材相當多，研究生蘇美香就把穿不下牛仔褲及一些廢棄裡布，經過染整後，裁製成時髦背包。曾德霖在油畫的一隅鑲上時鐘，就成了一件很漂亮的藝術掛鐘。鄭峻忠及許殷真，則分別使用瓦楞紙與麻繩，創造出具有「年輪」意象的鐘飾。

洪淑琴創作的「炫麗好棒燈」，則是使用咖啡攪拌棒，一棒接一棒疊成幾何造型的藝術燈飾。這些攪拌棒通常是用完就丟，重組後卻製造出令人意想不到的成果。

陳雯萍說，今年暑假，創意行動列車會巡迴岡山區多個社區據點，透過研討會分享文創理念，讓美學教育落實到社區，真正實踐。

在油畫的一隅加裝上時鐘，就成了「獨件」的時鐘掛飾。記者王昭月／攝影
在油畫的一隅加裝上時鐘，就成了「獨件」的時鐘掛飾。記者王昭月／攝影
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不起眼的棕梠葉餐盤，經由巧思組裝，也能成為饒富趣味的浪漫夜燈。記者王昭月／攝影
不起眼的棕梠葉餐盤，經由巧思組裝，也能成為饒富趣味的浪漫夜燈。記者王昭月／攝影
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攪拌棒其實可以不只是攪拌棒，這具藝術燈罩就是集結攪拌棒做成的傑作。記者王昭月／攝...
攪拌棒其實可以不只是攪拌棒，這具藝術燈罩就是集結攪拌棒做成的傑作。記者王昭月／攝影
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一頂斗笠，一支攝影腳架，經過創意組合，即成了極富巧思的「斗笠燈」。記者王昭月／攝...
一頂斗笠，一支攝影腳架，經過創意組合，即成了極富巧思的「斗笠燈」。記者王昭月／攝影
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一片棄置不用的皮革，經由不斷線的剪裁，再裝上燈泡，就成為能夠呈現光影交織的時尚燈...
一片棄置不用的皮革，經由不斷線的剪裁，再裝上燈泡，就成為能夠呈現光影交織的時尚燈具。記者王昭月／ 攝影
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樹德科大應用設計研究所啟動的創意行動列車，首站抵達高雄岡山區。記者王昭月／攝影
樹德科大應用設計研究所啟動的創意行動列車，首站抵達高雄岡山區。記者王昭月／攝影
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陳雯萍老師示範製作的「皮革燈罩」，點燈後散發浪漫氣息。記者王昭月／攝影
陳雯萍老師示範製作的「皮革燈罩」，點燈後散發浪漫氣息。記者王昭月／攝影
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以麻繩纏繞盤面，下緣黏貼上乾燥花，中心點再裝上時鐘，就成為很有「年輪」意象的藝術...
以麻繩纏繞盤面，下緣黏貼上乾燥花，中心點再裝上時鐘，就成為很有「年輪」意象的藝術鐘。記者王昭月／攝影
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