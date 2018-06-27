高市稽查廠住合一移工宿舍 促改善缺失

2018-06-27 18:44 中央社 高雄27日電



為維護移工生活品質及安全，高雄市勞工局長李煥熏今天率隊結合市府相關局處聯合突檢環宏工業公司，現場發現多項缺失，要求業者限期改善；業者允諾全力配合。

李煥熏上午率勞動檢查處，聯合消防局、工務局、經濟發展局突檢小港區環宏工業公司，針對廠內移工宿舍環境、建築及消防安全聯合檢查。

李煥熏表示，鑒於近期國內發生移工宿舍火災，每每造成重大傷亡，為確保移工住宿環境安全，保障移工生活權益，將優先稽查全市廠住合一且移工人數30人以上的事業單位71家。今天稽查第一家，勞工局將陸續稽查其他廠家。

李煥熏指出，稽查發現，現場任由移工在住宿空間堆積易燃雜物，欠缺打掃整理，加上室內照明不足，導致整體觀感陰暗凌亂。

他又說，環宏工業公司地下室於民國106年公共安全申報為合格，但現況作為餐廳及倉庫使用，與原使用執照核准用途不符。

他說，如經建築或消防主管機關檢查不合格，限期輔導改善未完成者，將依違反就業服務法相關規定，移請勞動部廢止雇主招募部分外勞名額，甚至全部外勞名額。

勞工局指出，根據勞動部頒布「外國人生活照顧服務計畫書」規定，雇主設置的外國人住宿地點，除不得設置於爆炸性等物質的儲存場所，宿舍也不得設於發散有害氣體、蒸氣或粉塵作業場所，或產生強烈震動及噪音的機械設備附近場所等，更應符合建築及消防法規定期申報規定。

工務局也發現環宏工業公司的3樓宿舍及廠區廚房均屬違章建築，將依違章建築處理辦法相關規定辦理。消防局檢查則發現，部分消防設備不符規定，現場依消防法規定開立限改單。經發局檢查另發現，建物面積有擴增使用，與工廠登記不相符，也將依規定限期改善。

環宏工業公司僱用36名外勞，包括12名越南及24名印尼籍移工，環宏工業公司副總經理張清和說，公司營業20多年來，除滿足所屬各國移工不同口味飲食需求，也提供冷氣，讓移工有良好休息品質，對稽查缺失將會全力配合改善。