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等待間諜橋…那些被總統出賣的情報員

兒女都是大學研究生 67歲阿公不服輸要追上

2018-06-27 17:01聯合報 記者潘欣中╱即時報導

67歲的屏東縣枋山教育數位機會中心執行長黃隆献，兒子媳婦、女兒女婿都是大學、研究所學歷，只有高中學歷的他不服輸想追上，本月從美和科大二專資訊管理科畢業，要再念二技；因他是美和今年度最年長的畢業生，女兒是校友，孫女又是學妹，祖孫三代全是美和人，校方頒發名副其實的「特別獎」。

「只要有心，年齡不是問題！」教育部7年前在枋山鄉楓港村成立枋山教育數位機會中心，黃隆献憑著一股熱情接任執行長，起初不懂電腦，在中心主任李雅惠引領下學習，發現「網路科技像支魔法棒，把生活變得多采多姿」，他愈學愈來勁；美和科大剛好借用該中心開班授課，他利用周、六日就近念資訊管理科，以第2名成績畢業，接著要念二技。

「能一圓大學夢，『面子』、『裡子』都賺到了！」他說，他那個年代大學錄取率很低，恆春高中畢業後沒考上大學，成了心中的最大遺憾，5名兒女都是大學、研究所畢業，因緣際會接下數位機會中心執行長，發現「藉由網路技科行銷家鄉，比傳統方法好上何止千倍」， 於是選讀資訊管理，現在可以獨立製作電腦文案。

「祖孫三代都是美和人，今年的畢業獎真得很『特別』！」黃隆献說，女兒美和護專畢業、孫女也念美和，自己是今年美和最年長的畢業生，學校頒發的「特別獎」有其特別意義；年紀大的記憶不如年輕時，他藉由錄影教學和作筆記來彌補，證明勤能補拙， 更開心能學以致用，造福鄉里。

他說，數位教育對枋山居民生活默默起了變化，中高齡長者對電腦科技原有排斥心理， 他「以身作則」學習，實際接觸入門和進階課程後，已能用臉書、LINE和外地子女線上聊天，分享生活心情；農民除了在臉書網頁行銷自家芒果，透過手機LINE隨時隨地接洽宅配訂單，訂單快速成長。

67歲的黃隆献為追上兒女學歷，今年念完專科要再拚大學；因祖孫三代都是美和人，美和...
67歲的黃隆献為追上兒女學歷，今年念完專科要再拚大學；因祖孫三代都是美和人，美和科大特別頒發「特別獎」。記者潘欣中／翻攝
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