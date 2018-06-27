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周刊：寒舍長媳二度出軌 情牽小十歲汽車業務

自己動手修農機 社區課程超實用廣受農民歡迎

2018-06-27 10:02聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

各式農機是農民的好幫手，若在農忙時期遇上農機故障非常棘手。高雄市美濃中圳社區獲贈一台蘿蔔清洗機，今天上午，情商旗美社大農機班成員協助修復，不出5分鐘找出故障原因，參與課程的學員直呼神奇，隨後登場的割草機更讓眾人目不轉驚，產生濃厚興趣。

蘿蔔洗選機在蘿蔔產季發揮作用，可幫白玉蘿蔔洗去汙泥，省下人力成本。近日美濃中圳社區獲贈一台二手機具，卻因不明原因無法使用，邀請旗美社大農機班講師陳光復來修理，社區趁機開設「自己的農機自己修」實作課程，免費讓居民來學習。

農機修復據點少，費用也不便宜，課程吸引旗山、內門等地農民參與。今天上午，陳光復抵達現場，光用眼睛就找出蘿蔔清洗機「故障」原因，所有人驚訝不已。中圳社區理事長黃淨枝解釋說，清潔機屬於三向插頭的220伏特機台，它與一般居家使用的供電系統不合，簡單的機械原理竟無人發現。

另位學員帶了一家推式割草機當教材，講師陳光復當眾示範，上課學員聚精會神。上課學員林孟姿說，農忙時期最怕農機故障，送修還要排隊等待，乾脆自己學著修，節省時間與金錢。

旗美社大校長張正揚指出，社大開設農機修復班，講師陳光復是屏科大退休的專業師資，連坦克車也難不倒他，歡迎農民報名上課，課程內容保證實用。

許多農民都有農機故障的維修問題，社區開設的一日課程很受歡迎。記者徐白櫻／攝影
許多農民都有農機故障的維修問題，社區開設的一日課程很受歡迎。記者徐白櫻／攝影
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社區居民原本以為蘿蔔清洗機故障，資深師傅一眼就發現問題。記者徐白櫻／攝影
社區居民原本以為蘿蔔清洗機故障，資深師傅一眼就發現問題。記者徐白櫻／攝影
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陳光復修復農民
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