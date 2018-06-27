自己動手修農機 社區課程超實用廣受農民歡迎

2018-06-27 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



各式農機是農民的好幫手，若在農忙時期遇上農機故障非常棘手。高雄市美濃中圳社區獲贈一台蘿蔔清洗機，今天上午，情商旗美社大農機班成員協助修復，不出5分鐘找出故障原因，參與課程的學員直呼神奇，隨後登場的割草機更讓眾人目不轉驚，產生濃厚興趣。

蘿蔔洗選機在蘿蔔產季發揮作用，可幫白玉蘿蔔洗去汙泥，省下人力成本。近日美濃中圳社區獲贈一台二手機具，卻因不明原因無法使用，邀請旗美社大農機班講師陳光復來修理，社區趁機開設「自己的農機自己修」實作課程，免費讓居民來學習。

農機修復據點少，費用也不便宜，課程吸引旗山、內門等地農民參與。今天上午，陳光復抵達現場，光用眼睛就找出蘿蔔清洗機「故障」原因，所有人驚訝不已。中圳社區理事長黃淨枝解釋說，清潔機屬於三向插頭的220伏特機台，它與一般居家使用的供電系統不合，簡單的機械原理竟無人發現。

另位學員帶了一家推式割草機當教材，講師陳光復當眾示範，上課學員聚精會神。上課學員林孟姿說，農忙時期最怕農機故障，送修還要排隊等待，乾脆自己學著修，節省時間與金錢。