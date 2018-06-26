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台大接錯管事件後不只1死 台大證實2死但與接錯管無關

日薪1120元含勞健保 高市府提供355個暑期工讀

2018-06-26 15:10聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市政府推出107年「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，提供355個公部門工讀機會，凡設籍高雄市並就讀國內各大專院校以上在學學生、或五專四年級以上學生，均可報名。工讀期程從7月16日起共一個半月，時薪140元，每日1120元，含勞健保、就業保險及勞工退休金。

高雄市長許立明表示，高市府自98年推出「暑期青年職場體驗計畫」，至今邁入第10年，不僅協助弱勢學生補貼家計，也讓青年學子能提早累積職場經驗。今年市府工讀職缺包含社會局、民政局及教育局等25個局處共355個名額，工作內容有文書處理、檔案彙整、調查統計、協助區公所相關事務等。7月4、5日受理報名，7月9日統一由用人局處面試，各單位職缺已公告於勞工局及訓練就業中心網站。

公部門暑期工讀於勞工局訓練就業中心所屬各就業服務站台受理報名；而那瑪夏、桃源、甲仙、茂林、六龜及杉林區公所的職缺，則於當地區公所受理報名，詳細資訊可上勞工局網站查詢http://labor.kcg.gov.tw/index.aspx，洽詢電話07-8124613轉422-429。

除公部門暑期工讀外，勞工局訓練就業中心也多元開發企業部門工讀機會588個。7月7日下午1點到5點，家樂福將於三民就業服務站（三民區大順二路468號10樓），招募245名暑期工讀生，洽詢電話07-7330823轉325。

勞工局提醒學生，求職時須慎防詐騙。如果求才廣告未載明公司名稱、連絡電話，或打著「高額薪資、工作輕鬆」等口號，都要提高警覺，務必遵守「七不」原則：不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、證件與信用卡不離身、不喝不明飲料及不從事非法工作。

高雄市政府今年暑假提供355個公部門工讀機會，從7月16日起共一個半月，時薪14...
高雄市政府今年暑假提供355個公部門工讀機會，從7月16日起共一個半月，時薪140元，每日1120元，含勞健保、就業保險及勞工退休金。 記者徐如宜／攝影
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