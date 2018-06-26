枋寮鄉公所中午鐵門關一半 民眾想進先練「腰力」

2018-06-26 07:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



每到上班日中午休息時段，枋寮鄉公所大門鐵捲門都會下拉關閉一半，一般民眾經過都會以為是關門不給進入。記者蔣繼平／攝影 分享 facebook 屏東縣枋寮鄉公所每到中午休息時間，大門口鐵捲門就會下拉關閉一半，遭鄉親反映不便。枋寮鄉長參選人陳亞麟今天前往質疑此舉是「技巧性」拒絕民眾進入，公所主秘郭榮河則澄清沒有拒絕民眾的意思，也歡迎鄉親入內等待。

枋寮鄉公所中午休息時段不提供洽公，而且鐵捲門都會下拉關閉一半，不少大老遠從山區或偏遠村莊要來洽公的民眾，連要進入室內躲太陽或避雨都感到不便，希望有所改善。枋寮鄉長參選人陳亞麟也在公所代為反映鄉親陳情。

枋寮鄉公所主任秘書郭榮河澄清，中午是休息時間大門鐵捲門才會半關，不過後門也沒有關閉可正常進出，鄉親若有洽公需求還是可以進來，絕對沒有拒絕不讓民眾入內，也可以在裡面坐著等待上班，自己也都是彎著腰進出大門。

不過公所說法也立刻被「打臉」，枋寮謝姓鄉民透過臉書留言，曾經中午去洽公卻被「叫回去」，要求「（下午）一點半後再來」，根本沒讓民眾在裡面等，也不管民眾到底從哪個地方趕過來，建議公所改善，體諒白天上班民眾只能利用中午洽公。

枋寮鄉長參選人陳亞麟表示，鐵門拉下來一半，從外觀上看就像關門拒絕民眾進出，民眾根本搞不清楚能不能進去，遑論特別走過去敲門查看，公所應該提供更便民友善的環境，建議中午安排值班人員，並接待民眾入內坐著等待。