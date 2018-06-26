親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

總統故鄉大退燒！ 她紅不到一年 這位連里都消失了

長照者投書／媽對大姊說：我不是白住的 是有錢請妳的…

枋寮鄉公所中午鐵門關一半 民眾想進先練「腰力」

2018-06-26 07:23聯合報 記者蔣繼平 ╱即時報導

每到上班日中午休息時段，枋寮鄉公所大門鐵捲門都會下拉關閉一半，一般民眾經過都會以...
每到上班日中午休息時段，枋寮鄉公所大門鐵捲門都會下拉關閉一半，一般民眾經過都會以為是關門不給進入。記者蔣繼平／攝影
分享
屏東縣枋寮鄉公所每到中午休息時間，大門口鐵捲門就會下拉關閉一半，遭鄉親反映不便。枋寮鄉長參選人陳亞麟今天前往質疑此舉是「技巧性」拒絕民眾進入，公所主秘郭榮河則澄清沒有拒絕民眾的意思，也歡迎鄉親入內等待。

枋寮鄉公所中午休息時段不提供洽公，而且鐵捲門都會下拉關閉一半，不少大老遠從山區或偏遠村莊要來洽公的民眾，連要進入室內躲太陽或避雨都感到不便，希望有所改善。枋寮鄉長參選人陳亞麟也在公所代為反映鄉親陳情。

枋寮鄉公所主任秘書郭榮河澄清，中午是休息時間大門鐵捲門才會半關，不過後門也沒有關閉可正常進出，鄉親若有洽公需求還是可以進來，絕對沒有拒絕不讓民眾入內，也可以在裡面坐著等待上班，自己也都是彎著腰進出大門。

不過公所說法也立刻被「打臉」，枋寮謝姓鄉民透過臉書留言，曾經中午去洽公卻被「叫回去」，要求「（下午）一點半後再來」，根本沒讓民眾在裡面等，也不管民眾到底從哪個地方趕過來，建議公所改善，體諒白天上班民眾只能利用中午洽公。

枋寮鄉長參選人陳亞麟表示，鐵門拉下來一半，從外觀上看就像關門拒絕民眾進出，民眾根本搞不清楚能不能進去，遑論特別走過去敲門查看，公所應該提供更便民友善的環境，建議中午安排值班人員，並接待民眾入內坐著等待。

主任秘書郭榮河表示，公所會接納鄉親提出的訴求，考慮中午大門鐵捲門不要下拉關閉，將會立即呈報給鄉長盧文信來做決策。

枋寮鄉長參選人陳亞麟指出，枋寮公所中午時間將鐵捲門關閉一半，民眾要詢問事情或等待...
枋寮鄉長參選人陳亞麟指出，枋寮公所中午時間將鐵捲門關閉一半，民眾要詢問事情或等待都必須「彎著腰」進去，根本是技巧性拒絕民眾進入，相當離譜。記者蔣繼平／攝影
分享

不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

歌唱夢想 屏東2女拿下金曲獎

2018-06-26 00:01

地下化延誤 高捷新高雄站或先通車

2018-06-25 23:55

金門脫硫渣開挖清運 民眾誤會偷埋

2018-06-25 23:28

全國首個 社區共融空間啟用

2018-06-25 23:14

范巽綠常出國 市府：皆依規定辦理

2018-06-25 22:46

上任3年半 高市教局長出國17次

2018-06-25 22:43

脫硫渣爆汙水亂流？ 金門環保局指合乎標準

2018-06-25 21:42

潮州畜牧業遊說團成立 首波遊說轄區15家養豬場

2018-06-25 18:40

高捷海報櫻桃小丸子血型與父母不符 網友：阿宏綠綠的

2018-06-25 17:14

影／溫情訴求 高雄市道安短片宣傳馬路如虎口

2018-06-25 16:20

高市教局長3年半出國103天遭批 教局：皆公務考察

2018-06-25 15:00

電纜遭挖損 高雄三民區4616戶停電

2018-06-25 11:31

悠遊卡高捷加值機 7月可上路

2018-06-24 23:27

蕉藜變身「三奶」好物 夏日正合用

2018-06-24 23:21

「旗山香蕉哥」卸除裝扮 他竟是國小保全與總鋪師

2018-06-24 21:23
看更多

熱門文章

高市教局長3年半出國103天遭批 教局：皆公務考察

2018-06-25 15:00

高捷海報櫻桃小丸子血型與父母不符 網友：阿宏綠綠的

2018-06-25 17:14

香蕉哥哥草屯開「童樂會」 創世只賣出8張票盼認購

2018-06-25 15:44

警籲民眾小心！台南五分局旁出現隱翅蟲傷人

2018-06-25 14:46

姪子無法兼顧 陳樹菊56年菜攤易主經營

2018-06-25 15:04

苗栗市26日起停收垃圾3天 9處定點定時供丟棄

2018-06-25 19:20

文心路定位香榭大道停車不易 林佳龍：考慮騎樓停機車

2018-06-25 10:59

義二路商圈沒成功 基市府要打開防空洞設置電梯

2018-06-25 14:26

影／馬辦事效率高「援交高手」1天最多2次

2018-06-25 23:15

新竹縣注意！下月5日關西及新埔3里停水

2018-06-25 11:48

基隆「鐵支路」越夜越美麗 他們提供星光服務感動評審

2018-06-25 20:27

柯P承諾4年內完成土地徵收重劃？社子島居民質疑跳票

2018-06-25 11:11

這一傳統「破布子丸」 台南左鎮農會堅持20多年

2018-06-25 16:01

髒臭後巷大改造 朱立倫：新北污水接管「一都抵五都」

2018-06-25 12:23

「全台最時尚」招呼站 台鐵林榮站下月10日啟用

2018-06-25 23:59

吳音寧沒事 畜產總座姚量議請辭「天公疼憨人」

2018-06-25 23:59

母3年前不幸為校犧牲 她縣長獎畢業議員感念

2018-06-26 00:06

木瓜盛產價格實惠 張麗善帶頭認購支持農民

2018-06-25 12:54

林口下福里建遊憩場所 台電允出錢出力

2018-06-25 19:08

影／愛馬成癡！他打工1個月為騎馬1小時

2018-06-25 18:36

拚觀光再出招 台東最美星空選拔7月登場

2018-06-25 15:45

枋寮鄉公所中午鐵門關一半 民眾想進先練「腰力」

2018-06-26 07:23

要砍白鶺鴒的家？嘉義郵局善意回應「今年不修樹」

2018-06-25 21:03

影／不賺錢還倒貼 台南左鎮芒果節風味餐真澎派

2018-06-25 14:21

舊市區老宅活化 中市補助「小都更」

2018-06-25 15:46

三昧堂台日文化交流 台灣布袋戲驚豔大阪

2018-06-25 13:24

地下化延誤 高捷新高雄站或先通車

2018-06-25 23:55

潮州畜牧業遊說團成立 首波遊說轄區15家養豬場

2018-06-25 18:40

電纜遭挖損 高雄三民區4616戶停電

2018-06-25 11:31

桃園升格至今 人口破220萬

2018-06-25 23:47

癌末教授 病榻旁跟兒子交心

2018-06-26 00:17

台南照服員平均34K 社會局：吸引年輕人好契機

2018-06-25 18:44

彰化縣校園二期種電啟動 種電直接回餽學校

2018-06-25 21:26

新竹市香山濕地環教園區 6月30日試營運

2018-06-26 07:36

不讓孩子亂開芭樂票 校友幫助兌現政見

2018-06-25 14:24

QR Code換證e指通便民 桃園創新換證一次搞定

2018-06-25 20:01

脫硫渣爆汙水亂流？ 金門環保局指合乎標準

2018-06-25 21:42

南市府示範新工法 盼解除雨後路面塌陷疑慮

2018-06-25 18:04

保護台中車站前老樹 樹下設木造平台

2018-06-25 12:50

又是大雨又是艷陽 雲林花生農民憂減產

2018-06-25 18:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top