「旗山香蕉哥」卸除裝扮 他竟是國小保全與總鋪師

2018-06-24 21:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市內門區西門國小保全林坤彬有「旗山香蕉哥」之封號，常以香蕉裝扮參加各類賽事，曾扮香蕉人、蕉農參加旗山香蕉馬拉松，每次參賽都是鎂光燈焦點。林坤彬說，藉由裝扮讓大家知道他來自香蕉盛產之地，結識許多運動同好也贏得健康，運動好處多多。

林坤彬熱愛運動，常帶著西門國小學生跑步健身，若逢假日，還要換上廚師服，掌杓變身總鋪師，勤跑婚喪喜慶外燴。林坤彬說，家中三代都從事外燴，祖母傳承給母親，母親再交棒給他，祖傳事業不可放棄。

6年前，林坤彬體重飆破80公斤，為減重開始練跑，加入旗山跑步玩與旗美單車團。開始運動後，半年內減掉20公斤，身上也開始配戴各類香蕉道具參加賽事，特殊裝扮常吸引眾人目光。

林坤彬會依據不同賽事變更裝扮，去年參加第一屆旗山香蕉馬拉松，穿上網購服飾扮演香蕉人，今年初再度參賽，改以蕉農阿伯身分出賽，穿上刻意加工的香蕉汙漬汗衫，推車上裝載香蕉跑完半馬。