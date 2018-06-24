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長照願景／汪建民：我最想說謝謝的人是妹妹 但我從沒講過

「旗山香蕉哥」卸除裝扮 他竟是國小保全與總鋪師

2018-06-24 21:23聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市內門區西門國小保全林坤彬有「旗山香蕉哥」之封號，常以香蕉裝扮參加各類賽事，曾扮香蕉人、蕉農參加旗山香蕉馬拉松，每次參賽都是鎂光燈焦點。林坤彬說，藉由裝扮讓大家知道他來自香蕉盛產之地，結識許多運動同好也贏得健康，運動好處多多。

林坤彬熱愛運動，常帶著西門國小學生跑步健身，若逢假日，還要換上廚師服，掌杓變身總鋪師，勤跑婚喪喜慶外燴。林坤彬說，家中三代都從事外燴，祖母傳承給母親，母親再交棒給他，祖傳事業不可放棄。

6年前，林坤彬體重飆破80公斤，為減重開始練跑，加入旗山跑步玩與旗美單車團。開始運動後，半年內減掉20公斤，身上也開始配戴各類香蕉道具參加賽事，特殊裝扮常吸引眾人目光。

林坤彬會依據不同賽事變更裝扮，去年參加第一屆旗山香蕉馬拉松，穿上網購服飾扮演香蕉人，今年初再度參賽，改以蕉農阿伯身分出賽，穿上刻意加工的香蕉汙漬汗衫，推車上裝載香蕉跑完半馬。

若參加單車賽，林坤彬會改戴香蕉道具帽，背著可愛的香蕉包。他說，常因特殊裝扮獲得活動單位注意，應邀上台替旗山香蕉打知名度，比賽過程中，常被其他選手要求合影留念，結識不少志同道合的好友。運動之前，林體重過重、鼻子過敏嚴重，天氣轉變時面紙不離身，現在身體變結實，過敏症狀也減輕許多。

林坤彬喜歡運動，就讀國小的一對兒女常跟他參加賽事。記者徐白櫻／攝影
林坤彬喜歡運動，就讀國小的一對兒女常跟他參加賽事。記者徐白櫻／攝影
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2017年第一屆旗山香蕉馬拉松，林坤彬裝扮成香蕉人，穿越旗山老街完成半馬賽程。圖...
2017年第一屆旗山香蕉馬拉松，林坤彬裝扮成香蕉人，穿越旗山老街完成半馬賽程。圖／報系資料照
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參加單車賽事的香蕉造型，林坤彬角色多元，平日擔任學校保全，同時也是專業的總鋪師。...
參加單車賽事的香蕉造型，林坤彬角色多元，平日擔任學校保全，同時也是專業的總鋪師。記者徐白櫻／攝影
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