建商蓋房子之餘不忘關懷社會

2018-06-23 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄建商愛心不落人後，不少人成立基金會出錢出力，關心社會弱勢族群，讓人揪甘心。

京城集團今年適逢36周年的年中慶，「京城君匯」今天與德冠賓士合作，辦周邊精品慈善義賣，下午還邀模仿天王郭子乾南下高雄首場談星事處女秀，義賣精品19項全數拍出，義賣競標金額7萬7000元，捐贈社團法人高雄市唐氏症歡喜協會

高雄友友建設董事長張永義關心孩子教育，早在1991年就成立「友友錦祿教育基金會」，多年來已投入近4000萬元資源培育偏鄉的學子， 2005年起開辦偏鄉學校晚自習、清寒優秀學生長期培育，2006年起走入校園辦理家庭倫理講座，每學年接受超過200場學巡講申請及童營養午餐補助。

還有，雄崗建設每年舉辦活動，邀唐氏症天公仔愛心園、星星兒、慢飛天使等弱勢團體表演。鼎宇建設董事長張調入公益活動40年，長期贊助紅十字會與生命線等。

百立建設是在1993年成立百立文教基金會，推動高雄藝文發展，每年定期規畫30場的藝文講座、美學活動等，同時，百立投入大量心力認養高雄市公園，把荒地變綠地。